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GÜNEŞ FIRTINASI PANİĞİ! Dünyayı çok sert vuracak

Dev güneş fırtınası dünyayı çok sert vuracak. NASA’nın ve NOAA’nın modellerini inceleyen uzman, 48 saat içinde dünyanın bir güneş fırtınasının etkisine gireceğini açıkladı. Güneş fırtınası sebebiyle elektrik kesintisi dışında GPS ve radyo kesintilerinin de yaşanabileceği belirtiliyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2022 Perşembe 10:30 Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2022 Perşembe 11:00
GÜNEŞ FIRTINASI PANİĞİ! Dünyayı çok sert vuracak

Bir uzman güneşteki durumu inceleyerek, Güneş'te meydana gelen bir fırtınanın 48 saat içinde direkt olarak dünyayı vuracağını söyledi. Radyo kesintileri ve GPS sisteminde bir takım kesintiler olacağını ifade edildi.

DÜNYAYA MI ÇARPACAK?
Uzay hava fizikçisi olan Tamitha Skov Twitter üzerinden açıklamasını yaptı. Yaptığı açıklamasında fırtınanın yoğunlaşacağını beklediğini ifade ederek, 14 Nisan'da dünyaya çarpacağını iddia etti.

Skov, yaptığı açıklamasında, "Gelen Güneş fırtınası, 14-15 Nisan'da Kuzey Işıkları'nı orta enlemlere getirebilir. G2 düzeyindeki koşullara ulaşma şansı, yüksek enlemlerde %80 ve orta enlemlerde %20'dir. Radyo kesintisi riski düşük olmaya devam ediyor ancak amatör radio operatörleri ve GPS kullanıcıları gece kesintiye uğrayabilir" ifadesini kullandı.

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