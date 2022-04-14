SON DAKİKA - EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ BELLİ OLDU MU? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? | Emekli bayram ikramiyesi 2022

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi iki haftalık aranın ardından bugün Başkan Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantıda milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyelerine yapılacak zamla ilgili bir karara varılması da bekleniyordu.

Ancak, kabine sonrası bayram ikramiyesi ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Konunun bir sonraki Kabine'de ele alınması bekleniyor.





BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Böylece milyonlarca emeklinin zamlı Ramazan Bayramı ikramiyesinin, kabineden çıkması muhtemel karar doğrultusunda 2 Mayıs 2022'den önce hesaplara yatırılması planlanıyor.





EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ TORBA YASADA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, son torba teklif üzerindeki çalışmaları henüz bitirmişken, bakanlıkların acil talipleri üzerine yeni bir torba teklif üzerinde çalışmanın başladığı ortaya çıktı. Hükümetin, ramazan ayı içinde yasalaşması gereken bazı acil düzenlemeleri oluşturulacak torba teklifle Meclis gündemine getirmeye hazırlandığı öğrenildi. Çok sayıda bakanlık, kendisi için önemli ve acil bulduğu düzenlemelerin pakete girmesi için uğraşırken, en ilgi çeken planlamanın emekli ikramiyesi olduğu öğrenildi.





HER YIL ENFLASYON ORANINDA ARTIRILMASI PLANLANIYOR

Emeklilere bayramlarda verilen ikramiyenin her yıl enflasyon oranında artırılması planlanıyor. Enflasyon oranında artırılırsa, bu ramazan bayramında bin 100 lira olan ikramiye tutarı, bin 500 civarına yükselecek. Tartışmaları bitirmek için düzenlemenin yasayla yapılması ve hazırlanan torba teklifin içine konulması önerildi. Böylece her yıl ayrı bir düzenleme yapılmasına gerek kalmayacak.





2022 BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrete yapılan yüzde 50.51'lik zam, memurlara ve emeklilere yapılan ilave iyileştirmeler ikramiyede de artış beklentisi oluşturdu. Bu yılın ilk bayram ikramiyesi için Nisan ayı sonunda ödemeler beklenirken; Bayram ikramiyesi zammı için de 4 formül ön plana çıktı:

FORMÜL 1: İkramiye formüllerinden biri, enflasyon oranında artış yapılması.

2021 enflasyonu yüzde 36.08 olarak gerçekleşti. İkramiye yıllık enflasyona göre artırılırsa, ödemeler bin 100 liradan bin 496 lira 88 kuruşa çıkabilecek. Bu yıl iki bayramda toplam 2 bin 993 lira 76 kuruş ödeme alınabilecek.

FORMÜL 2: İkramiye artışında yeniden değerleme oranı da dikkate alınabilir. Bu yılın başında bazı vergi, harç ve cezaların güncellemesinde yüzde 36.2'lik yeniden değerleme oranı baz alındı. Eğer bu artış ikramiyeye yansıtılırsa bin 100 liralık tutar, bin 498 lira 20 kuruş olabilecek. Bu yıl 2 bayramda elde edilecek gelir 2 bin 996 lira 40 kuruşu bulacak.





FORMÜL 3: Bu yılki net asgari ücrette yüzde 50.51 artış gerçekleşti. Bu oranın da ikramiye artışına uygulanabileceği öngörüldü. Bu formül hayata geçirilirse, emeklilerin bayram ikramiyesi bin 655 lira 61 kuruşa çıkabilecek. Yıllık alınacak toplam ödeme ise 3 bin 311 liraya ulaşacak.

FORMÜL 4: Bir diğer formül ise 2 bayramda da asgari ücret tutarında ödeme yapılması. Bu formüle göre; emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramları'nda toplam 4 bin 253 lira 40 kuruş ikramiye ödenecek. Emeklilerin ikramiyesinde yıllık 2 bin 53 lira artış yaşanmış olacak ve Bayram başına ikramiye 2 bin 126 lira 70 kuruşa çıkacak.

Bankaların verdiği promosyon da emekli maaşına göre belirlenecek. İkramiyeler dul ve yetim maaşı alanlara ise hisseleri oranında ödenecek.