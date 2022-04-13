KOCAELİ PİDE FİYATLARI - 2022 İstanbul'da ramazan pidesi ne kadar?

Ramazan ayında en çok tüketilen yiyeceklerden biri olan pidenin fiyatı belli oldu. Ramazan pidesi fiyatları 2022 yılında iki seçeneğe göre değişiyor. Kocaeli'nde pide fiyatları bu yıl ne kadar olacak? Sade pide ve susamlı yumurta pide fiyatları ne kadar? İşte Kocaeli'ndeki pide fiyatları.

KOCAELİ'NDE RAMAZAN PİDESİ FİYATLARI

Fırınlarda 330 gramlık Ramazan pidesi 2022 yılında 6 TL'den satışa sunulacak. Susamlı yumurtalı pide 7.5 TL'den, 415 gram pide 7.5 TL'den ve 415 gram susamlı yumurtalı pide ise 9 TL'den raflardaki yerini alacak.