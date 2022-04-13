KADİR GECESİ NE ZAMAN? | 2022 Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor? Kadir Gecesi'nin anlamı ve önemi nedir?

'Kadir Gecesi bu yıl hangi güne denk geliyor, ne zaman?' soruları gündemde yerini aldı. Ramazan ayıyla birlikte idrak edilen Kadir Gecesi'nin nasıl ortaya çıktığı ve anlamı araştırılmaya başladı. Peki Kadir Gecesi ne zaman, 2022 Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor? İşte Kadir Gecesi'ne dair merak edilenler...

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Kadir Gecesi bu yıl 27 Nisan Çarşamba günü idrak edilecek.

KADİR GECESİNİN ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

Dualar ve ibadetlerle idrak edilecek Kadir Gecesi, Kuran-ı Kerim'in Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (SAV) indiği gece olarak bilinmektedir. Kadir Gecesi 27 Nisan akşamı, teravih namazının akabinde başlar ve gecenin geç saatlerine kadar devam eder. Kadir Gecesi, "sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak bilinmektedir.

Kur'an-ı Kerim'de Kadir Suresi'nin Anlamı:

"Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rab'lerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."