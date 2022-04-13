İFTAR DUASI | İftarda hangi dualar okunur, oruç açarken okunması gereken dualar nedir? Oruç açılmadan önce okunacak dualar ve anlamları...

İftarda orucunu açmadan önce dua etmek isteyen milyonlarca vatandaş, iftarda okunacak duaları araştırmayı sürdüyor. Ramazan ayında yerine getirilen oruç ibadetinde, orucu açmadan önce dua etmek de hem Ramazan ayı gelenekleri arasında yer alıyor. Peki, iftar sofrasında hangi dualar edilir, iftar duası nasıl yapılır? İşte oruç açmadan önce iftarda okunacak dualar...

İFTAR DUASI VE ANLAMI

İftar Duası Okunuşu:

"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

İftar Duası Anlamı:

"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"

İFTAR SOFRASINDA OKUNACAK DUALAR VE ANLAMLARI

Yemek Duası Okunuşu ve Anlamı

"Bismillâhirrahmânirrahîm

Elhamdülillâhi'llezî et'amenâ ve sekânâ ve cealnâ minel müslimîn.Nimetu celillullah,Berakati Halillullah Şefaat ya Rasulullah, Külû ve'şrabû ve lâ tüsrifû, İnnehû lâ yuhibbü'l müsrifîn.Allahumme zid velâ tengus bi-hürmeti-l Fatiha…"

Yemek Duası Anlamı:

"Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd bizi doyuran, içiren, ve bizi müslümanlardan eyleyen Allaha mahsustur.Yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez. Allahım Fatiha suresi hürmetine arttır eksiltme. AMİN"

YEMEKTEN VE İFTARDAN SONRA OKUNACAK DUA

Okunuşu: Elhamdülillahillezî et amenâ ve sekenâ ve cealenâ minel müslimin

Anlamı: Açlığımızı ve susuzluğumuzu gideren ve bizi Müslüman kılan Allah'a hamdolsun.