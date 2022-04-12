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SURVIVOR KİM ELENDİ? 12 Nisan Survivor'da adaya kim veda etti! Survivor'da ödül oyununu kim kazandı?

Survivor All Star 2022'de heyacan tüm hızıyla devam ediyor. Ekranların sevilen yarışmasının 12 Nisan Salı günü yayınlanan yeni bölümünde oynanan ödül oyununun galibi merak ediliyor. Ünlüler ve gönüllüler arasında yapılan haftanın son ödül oyununda kazanan belli oldu. Öte yandan son adayların belli olmasının ardından eleme potası Barış, Gizem, Parviz ve Ayşe'den oluşmuştu. Gerçekleştirilen eleme konseyi sonrası adaya veda eden isim de belli oldu. Survivor'ın sıkı takipçileri arama motorlarında, 'Survivor 12 Nisan kim kazandı, Survivor All Star ödül oyunu galibi, Survivor 12 Nisan ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor kim elendi? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte Survivor'a ait detaylar ve bilinmesi gerekenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2022 Çarşamba 01:00 Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2022 Çarşamba 01:30
SURVIVOR KİM ELENDİ? 12 Nisan Survivor'da adaya kim veda etti! Survivor'da ödül oyununu kim kazandı?

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor All Star 2022'de heyecan devam ediyor. 12 Nisan Salı günü yayınlanan yeni bölümde dokunulmazlık oyunu oynandı. Ünlüler ve Gönüllüler takımı dokunulmazlık oyunu için kıyasıya rekabet içerisinde bulundu. Peki Survivor All Star'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 12 Nisan Survivor dokunulmazlık hangi takımın oldu? Survivor kim elendi? İşte tüm detaylar...

12 NİSAN SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor All Star'da 12 Nisan Salı günü oynanan ödül oyununun galibi Ünlüler takımı oldu ve ödülün sahibi oldular.

SURVIVOR ALL STAR 2022'DE ADAYA KİM VEDA ETTİ!
Barış, Gizem, Parviz ve Ayşe haftaya eleme adayları olarak girdiler. Yapılan SMS oylaması sonucu eleme konseyinde adaya veda eden isim Gizem Memiç oldu.

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