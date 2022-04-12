SURVIVOR KİM ELENDİ? 12 Nisan Survivor'da adaya kim veda edecek? Survivor'da ödül oyununu kim kazandı?

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor All Star 2022'de heyecan devam ediyor. 12 Nisan Salı günü yayınlanan yeni bölümde dokunulmazlık oyunu oynandı. Ünlüler ve Gönüllüler takımı dokunulmazlık oyunu için kıyasıya rekabet içerisinde bulundu. Peki Survivor All Star'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 12 Nisan Survivor dokunulmazlık hangi takımın oldu? Survivor eleme adayı kim oldu? İşte tüm detaylar...

12 NİSAN SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor All Star'da 12 Nisan Salı günü oynanan ödül oyununun galibi Ünlüler takımı oldu. Öte yandan Survivor'da Barış, Gizem, Parviz ve Ayşe eleme potasına girmişti. Yapılacak eleme konseyi sonrası adaya veda eden isim belli olacak.

SURVIVOR ALL STAR 2022'DE ADAYA KİM VEDA EDECEK?

Barış, Gizem, Parviz ve Ayşe haftaya eleme adayları olarak girdiler. Eleme konseyinde seçilecek olan isim adaya veda edecek. Elenen isim belli olunca haberimizde yer alacak.