İstiridye tatlısı nasıl yapılır? İstiridye tatlısı tarifi ve hazırlanışı | İstiridye tatlısında hangi malzemeler kullanılır?

İstiridye tatlısı hazırlanışı oldukça kolay olan şerbetli tatlılardan olup ulaşılabilir malzemelerden kolayca yapılabilmektedir. Diğer şerbetli tatlılarla kıyaslandığında oldukça basit olan istiridye tatlısı, birkaç önemli püf noktaya dikkat edilmesi halinde tam kıvamında hazırlanabilmektedir. Peki, İstiridye tatlısı nasıl yapılır, tarifi nasıl? İstiridye tatlısı malzemeleri nelerdir? İşte istiridye tatlısı hazırlanışı.

İSTİRİDYE TATLISI NASIL YAPILIR, TARİFİ NASIL?

İlk olarak tatlımızın şerbetini hazırlayalım. Bunun için uygun bir tencereye toz şeker ve suyu alalım, ara ara karıştırarak şekerin erimesini sağlayalım.

Şerbetimizi orta ateşte kaynamaya bırakalım. Şerbetimiz kaynamaya başladığında altını kısalım ve 10 dakika bu şekilde kaynatalım.

Ardından limon suyumuzu ekleyelim ve 5 dakika daha kaynatarak ocağımızı kapatalım. Şerbetimizi soğumaya bırakalım.

Şerbetimiz soğurken bizde hamurumuzu hazırlayalım. Bunun için uygun bir yoğurma kabı içerisine oda ısısındaki tereyağı, yumurta ve tahini alalım. Malzemelerimizi elimizle karıştıralım.

Ardından irmik ve çekilmiş ceviz ekleyerek hamurumuzu yoğurmaya başlayalım.

Kabartma tozu ve un ilave edip hamurumuzu yoğurmaya devam edelim. Bu aşamada unu kontrollü eklemelisiniz. Ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur elde edeceğiz.

Hazır olan hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar alalım, elimizle yuvarlayıp hafif bastırarak yassılaştıralım.

Hamurumuzun üzerine çay bardağının ağız kısmı ile çizikler atalım. Ucunu elimizle hafif daraltalım ve istiridye şekli verelim.

Şekillendirdiğimiz hamurlarımızı pişirme kağıdı serdiğimiz fırın tepsisine dizelim ve önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 35 dakika pişirelim.

Pişen tatlılarımızı fırından alalım ve ayrı bir fırın kabına dizelim, 1-2 dakika kadar ilk sıcağının çıkması için bekleyelim.

İlk sıcağı çıkan tatlılarımızın üzerine soğuyan şerbetimizi gezdirelim. Üzerini bir tepsi ile örterek 3-4 saat kadar şerbetini çekmesi için dinlenmeye bırakalım.

Dinlenen ve şerbetini çeken tatlılarımız servise hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.



İSTİRİDYE TATLISI MALZEMELERİ NELERDİR?

Şerbeti İçin;

3 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

Çeyrek Limon suyu

Hamuru için;

250g tereyağı

2 adet yumurta

3 yemek kaşığı tahin

1 su bardağı irmik

1 su bardağı çekilmiş ceviz

1 paket kabartma tozu

2 su bardağı un