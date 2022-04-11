Hamilelere idari izin devam ediyor mu? Hamilelere idari izin kalktı mı? Resmi Gazete'de açıklandı!

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) vakalarının yüksek seyretttiği dönemde hamile vatandaşlara idari izin verilmişti. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kararla birlikte hamilelere verilen idari izinle ilgili güncelleme yapıldı. Peki, hamilelere idari izin kalktı mı? Hamilelere idari izin devam ediyor mu? İşte hamilelere verilen idari izinle ilgili son gelişmeler...

HAMİLELERE İDARİ İZİN KALKTI MI? HAMİLELERE İDARİ İZİN DEVAM EDİYOR MU?

Hamilelere idari izin, 9 Nisan 2022 Resmi Gazete kararı ile kaldırıldı. Bilim Kurulu kararları kapsamında yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"30/06/2021 tarihli ve 31527 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "COVID-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler" konulu 2021/13 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmış olup, salgın ile mücadelede Sağlık Bakanlığı ile Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda belirlenen tedbir ve kurallara titizlikle uyulacak, kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulamada herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmeyecektir"