DERVEZE KRATERİ (CEHENNEM KAPISI) NEREDE? Kapatılma kararı mı alındı?

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, Derveze gaz kraterinde 1971'den bu yana yanan ateşin söndürülmesi için çalışma başlatılması talimatı verdi.

Berdimuhamedov, Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada Derveze bölgesinde uzun yıllardır büyük miktarda gazın yandığını ve bu durumun hem çevreyi hem de civarda yaşayan insanların sağlığını olumsuz etkilediğini söyledi.