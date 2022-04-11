DERVEZE KRATERİ (CEHENNEM KAPISI) NEREDE? Kapatılma kararı mı alındı?

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, Derveze gaz kraterinde 1971'den bu yana yanan ateşin söndürülmesi için çalışma başlatılması talimatı verdi.
Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, Derveze gaz kraterinde 1971'den bu yana yanan ateşin söndürülmesi için çalışma başlatılması talimatı verdi.
Berdimuhamedov, Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada Derveze bölgesinde uzun yıllardır büyük miktarda gazın yandığını ve bu durumun hem çevreyi hem de civarda yaşayan insanların sağlığını olumsuz etkilediğini söyledi.
Derveze'de ülkeye önemli gelir getirebilecek bir kaynağın heba olduğunu belirten Berdimuhamedov, hükûmete, bilim insanlarını bir araya getirerek gerekirse yabancı uzmanlardan da destek alarak yangını söndürmek için yollar arama talimatı verdi.
Eski Sovyetler Birliği döneminde jeologların çalışması sırasında yanlışlıkla oluşan kraterin ateşi 1971'den bu yana aktif durumda. Cehennem Kapısı diye de bilinen krater, turistlerin ilgisini çekiyor.
DERVEZE GAZ KRATERİ NEREDE?
Türkmenistan'da "Cehennem kapısı" olarak da bilinen Derveze gaz krateri, başkent Aşkabat'a 270 kilometre uzaklıktaki Ahal vilayetinde ve Karakum Çölü'nün merkezinde yer alıyor.
Derveze gaz krateri, 1970'li yıllarda Sovyetler Birliği döneminde yapılan kazı çalışmaları sırasında oluştu. Toprak çökmesi sonucunda oluşan kraterden çıkan gaz, çevreye ve yaşam alanına zarar verdiği için yakıldı.
60 metre genişliğe ve 20 metre derinliğe sahip krater, içinden çıkan doğal gaz nedeniyle yaklaşık 50 yıldır yanmaya devam ediyor.