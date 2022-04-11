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DERVEZE KRATERİ (CEHENNEM KAPISI) NEREDE? Kapatılma kararı mı alındı?

Türkmenistan'ın Ahal vilayetinde yer alan Derveze gaz krateri için flaş bir karar alındı. Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov, "Cehennem Kapısı" olarak da bilinen ve 50 senedir yanan Derveze gaz krateriyle ilgili alınan kararı paylaştı. İnternet kullanıcıları, "Derveze krateri kapatıldı mı?, Derveze gaz krateri (Cehennem Kapısı) nerede?" gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. İşte yanıtı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2022 Pazartesi 14:03
DERVEZE KRATERİ (CEHENNEM KAPISI) NEREDE? Kapatılma kararı mı alındı?

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, Derveze gaz kraterinde 1971'den bu yana yanan ateşin söndürülmesi için çalışma başlatılması talimatı verdi.

DERVEZE KRATERİ (CEHENNEM KAPISI) NEREDE? Kapatılma kararı mı alındı?

Berdimuhamedov, Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada Derveze bölgesinde uzun yıllardır büyük miktarda gazın yandığını ve bu durumun hem çevreyi hem de civarda yaşayan insanların sağlığını olumsuz etkilediğini söyledi.

DERVEZE KRATERİ (CEHENNEM KAPISI) NEREDE? Kapatılma kararı mı alındı?

Derveze'de ülkeye önemli gelir getirebilecek bir kaynağın heba olduğunu belirten Berdimuhamedov, hükûmete, bilim insanlarını bir araya getirerek gerekirse yabancı uzmanlardan da destek alarak yangını söndürmek için yollar arama talimatı verdi.

DERVEZE KRATERİ (CEHENNEM KAPISI) NEREDE? Kapatılma kararı mı alındı?

Eski Sovyetler Birliği döneminde jeologların çalışması sırasında yanlışlıkla oluşan kraterin ateşi 1971'den bu yana aktif durumda. Cehennem Kapısı diye de bilinen krater, turistlerin ilgisini çekiyor.

DERVEZE KRATERİ (CEHENNEM KAPISI) NEREDE? Kapatılma kararı mı alındı?

DERVEZE GAZ KRATERİ NEREDE?

Türkmenistan'da "Cehennem kapısı" olarak da bilinen Derveze gaz krateri, başkent Aşkabat'a 270 kilometre uzaklıktaki Ahal vilayetinde ve Karakum Çölü'nün merkezinde yer alıyor.

DERVEZE KRATERİ (CEHENNEM KAPISI) NEREDE? Kapatılma kararı mı alındı?

Derveze gaz krateri, 1970'li yıllarda Sovyetler Birliği döneminde yapılan kazı çalışmaları sırasında oluştu. Toprak çökmesi sonucunda oluşan kraterden çıkan gaz, çevreye ve yaşam alanına zarar verdiği için yakıldı.

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