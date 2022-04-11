AÖL KAYIT YENİLEME | MEB Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme tarihi ne zaman, ücreti ne kadar? AÖL 2022 3. dönem kayıt yenileme başvuru kılavuzu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan AÖL 3. dönem kayıt yenileme kılavuzunun ardından, kaydını yenilemek isteyen adaylar AÖL kayıt tarihini ve ücretini araştırmaya başladı. 'AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır, AÖL kaydı nereden nasıl yenilenir?' sorularının cevabını merak eden adaylar için AÖL kayıt yenilemeye dair tüm detaylar haberimizde...

AÖL KAYIT YENİLEME BAŞLADI MI, NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi 2021 – 2022 Eğitim Öğretim Yılı 3. dönem kayıt yenileme başvuru tarihleri 11 Nisan ile 29 Nisan arasında gerçekleştirilecek.

AÖL BAŞVURU KILAVUZU İÇİN BURAYA TIKLAYIN

KİMLER AÖL KAYIT YENİLEME İŞLEMİ YAPABİLİR?

1 Temmuz 2022'de uygulanacak 3. Dönem sınavlarına Açık Öğretim Lisesine kayıtlı öğrenciler arasında, sınavın yapıldığı ilk gün itibariyle on yedi (17) yaşını doldurmuş, on sekiz (18) yaşından gün almış olan öğrenciler kayıt yenileme işlemini yaptırabilecek.

Öğrencilik durumu silik, donuk veya aktif olan öğrenciler, 30 Haziran 2005 ve daha önceki doğumlular kayıt yenileme işlemi yaptırabilecekler. Kayıt yenileme işlemini yaptırmayanlar 3. dönem sınavına katılım sağlayamayacak.

AÖL KAYIT YENİLEME NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Öğrencilik durumu " Silik, Donuk veya Aktif " olan öğrenciler kayıt yenileme sınav ücretini anlaşmalı bankalara yatırdıktan sonra kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından otomatik olarak yapılacak.

Kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatırdığı halde bir iş günü geçtikten sonra halen kayıt yenileme işlemi yapılmamış öğrencilerin, kayıt yenileme işlemini yaptırmak için halk eğitimi merkezi müdürlüğüne müracaat ederek kayıt yenileme işlemini yaptırması gerekecek.

Otomatik kayıt yenileme işlemi için ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında her gün mesai bitiminden sonra Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi çalıştırılacaktır. Sistemin çalıştırıldığı saate kadar kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatıran öğrencilerin öğrencilik durumları sistem üzerinden "Aktif" yapılarak kayıt yenileme işlemi tamamlanacaktır.

Sınav ücreti muafiyeti olanların (mahkeme tedbiri, şehit yakını, gazi vb.) halk eğitimi merkezi müdürlüklerine müracaat ederek öğrencilik durumunu "Aktif" yaptırıp kayıt yenileme işlemlerini tamamlatmaları gerekmektedir.

Kayıt yenileme işlemi tamamlanan öğrencilerin, öğrenci numarası ve şifrelerini kullanarak sisteme giriş yapıp ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında sınavına girecekleri dersleri seçmeleri ve diğer bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir.

Açık Öğretim Lisesi sistemine giriş şifresini unutan öğrenciler, yeni şifrelerini halk eğitimi merkezi müdürlüklerinden veya 444 06 32 nolu Milli Eğitim Bakanlığı iletişim Merkezi (MEBİM) telefonundan alabilirler.

Açık Öğretim Lisesi Yurtdışı Programında Kayıt Yenileme Yaptırmak İsteyen Öğrenciler (Batı Avrupa programı hariç):

Açık Öğretim Lisesi Yurtdışı Programı kapsamında, Suudi Arabistan (Cidde, Riyad), Kuveyt, Katar, Azerbaycan, İran ve KKTC başkentlerinde bulunan irtibat bürolarından kayıt yenileme işlemlerini yaptırabilir.

AÖL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL? KAYIT ÜCRETİ NEREYE YATIRILIR?

Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek durumundadır. 2022 yılında bir dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL ve halk eğitim merkezi okul aile birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir. 50 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacaktır.

Öğrencilerimizin ikinci bir defa sınav ücreti ödememesi için bulunulan dönem adına ödenmiş olan 5 TL kayıt yenileme Sınav Ücreti makbuzunu mutlaka saklamaları ve yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Öğrenci, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılıkları üzerinden "MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü" hesabına 50 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. (T.C. vatandaşı olmayan öğrenci adayları ise İl Göç İdaresi Müdürlüklerinden alacakları yabancı kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara müracaat edeceklerdir.)

Kayıt yenilemek için sınav ücretinin ödendiği bilgisi, sistem üzerinden görülmektedir. Sistemde görünmeyen ödemeler, kayıt yenilemenizin gerçekleşmesini engeller. Bunun için sınav ücretinizi doğru hesaba yatırdığınızdan emin olması gerekmektedir.

AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN? SINAVLAR NASIL YAPILACAK?

Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavı Temmuz 2022 tarihinde e-Sınav olarak uygulanacaktır.