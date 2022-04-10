Polis Haftası ne zaman? Polis Haftası nedir, nasıl ortaya çıktı? Polis haftasının anlam ve önemi nedir? | Polis Haftası sözleri ve mesajları

Polis Haftası'nın anlam ve önemi vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Türk Polis Teşkilatı'nın 177. yıldönümünde polis yakınları ise, polislere özel mesajları ve sözleri araştırıyor. İşte, Polis Haftası'na dair merak edilenler ve polislerle ilgili sözler...

TÜRK POLİS TEŞKİLATI NE ZAMAN KURULDU?

Türk Polis Teşkilatı, modern anlamda 10 Nisan 1845 tarihinde İstanbul'da kurulmuş; 'Polis' adı ile kurulan teşkilatın görevleri ise yine aynı tarihte yayınlanmış olan Polis Nizamnamesi'nde ifade edilmiştir. Yabancı elçiliklere de duyurulan bu kuruluşun ardından, huzurun ve güvenliğin devamlılığı için görevini sürdüren Polis Teşkilatı'nın kuruluşu, her yıl 4-10 Nisan tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle ve törenlerle kutlanmaktadır. Bu nedenle 4-10 Nisan Polis Haftası olarak kabul edilmektedir.

POLİS HAFTASI'NIN ANLAM VE ÖNEMİ

10 Nisan 1845 yılında İstanbul'da kurulan Türk Polis Teşkilatı, 1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu gereğince örgütlenmiş ve 1934 tarihli 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile yetkilendirilmiştir.

İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan bir genel müdürlük olan Türk Polis Teşkilatı, merkezde daire başkanlıkları, taşrada il ve ilçe emniyet müdürlükleri olarak örgütlenmiştir.

POLİS HAFTASI'NA ÖZEL KUTLAMA MESAJLARI VE SÖZLERİ