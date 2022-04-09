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Malatya'da deprem mi oldu? Malatya'da yaşanan deprem kaç büyüklüğünde? AFAD'dan resmi açıklama geldi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi açıklamasına göre, Malatya'da deprem meydana geldi. Merkez üssünün Malatya - Pütürge olduğu ifade edilen depreme dair Google'da sıkça arama başlatıldı. Peki, Malatya'da meydana gelen deprem, kaç şiddetinde oldu? AFAD, Malatya'da meydana gelen depremle alakalı ne açıklama yaptı? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2022 Cumartesi 17:25
Malatya'da deprem mi oldu? Malatya'da yaşanan deprem kaç büyüklüğünde? AFAD'dan resmi açıklama geldi

Edinilen son dakika bilgisine göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, " Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 17.02'de 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.


KANDİLLİ DEPREMİN DERİNLİĞİNİ 5 KM OLARAK ÖLÇTÜ
Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı veriye göre; Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 17.02'de 5.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Kandilli depremin derinliğini 5 kilometre olarak ölçtü.

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