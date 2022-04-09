Malatya'da deprem mi oldu? Malatya'da yaşanan deprem kaç büyüklüğünde? AFAD'dan resmi açıklama geldi

Edinilen son dakika bilgisine göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, " Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 17.02'de 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.



KANDİLLİ DEPREMİN DERİNLİĞİNİ 5 KM OLARAK ÖLÇTÜ

Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı veriye göre; Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 17.02'de 5.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Kandilli depremin derinliğini 5 kilometre olarak ölçtü.