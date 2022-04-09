Kurye filminin konusu nedir? Kurye filminin oyuncuları kim? Kurye filmi nerede ve ne zaman çekildi? (The Courier) film özeti...

Kurye filmi bu akşam izleyicilerle buluşacak ve film aksiyon sahneleriyle izleyicileri ekrana kilitleyecek! Kurye filminin konusu, oyuncuları, çekim tarihi ve yeri araştırılmaya devam ederken; 2019 yılında vizyona giren Kurye filminin yönetmen koltuğunda Zackary Adler'in yer aldığı, senaryosunu ise Andy Conway ve Nicky Tate üstlendiği filme dair merak edilenler...

KURYE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Geçimini kuryelik yaparak sağlayan genç bir kadın, her gün olduğu gibi, kargoları dağıtmaya ve sahiplerine teslim etmeye devam etmektedir. Yine sıradan olduğunu düşündüğü bir gün, işler tamamen değişir ve hiçbir şey planladığı gibi gitmez.

Kendisine verilen kargonun içinde bir bomba olduğunu fark eden kurye, bunu fark etmekte geç kalmıştır. Bomba patlar. Kurye ise bir mafya babasının kendisini suçlaması ile karşı karşıya kalacaktır. Peki, "tanık" olarak izleyici ile buluşacak mafya babası karşısında, kurye ne yapacaktır?

KURYE FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Kurye filminin oyuncuları araştırılmaya devam ediyor. Merak edilen filmin oyuncu kadrosu:

Olga Kurylenko: Kurye

Gary Oldman: Ezekiel Mannings

Dermot Mulroney: Özel Ajan Roberts

Calli Taylor: Alys Mannings

Alicia Agneson: Ajan Simmonds

Greg Orvis: Keskin nişancı

Craig Conway: Ajan Parlow

Amit Shah: Nick Murch

William Moseley: Ajan Bryant

KURYE FİLMİ NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLDİ?

Kurye filmi, Amerika Birleşik Devletleri'nde 22 Kasım 2019'da Lionsgate tarafından ve Birleşik Krallık'ta 20 Aralık 2019'da Signature Entertainment tarafından piyasaya sürülmüştür.

KURYE FİLMİ NE KADAR HASILAT ELDE ETTİ?

Kurye filmi 2019 yılında beyazperdede izleyici ile buluşmuştur ve gişede 272.693 dolar elde etmiştir.

KURYE FİLMİNİN TÜRÜ NEDİR, FİLM KAÇ DAKİKA?

Heyecanla beklenen kurye filmi, aksiyon/gerilim türündedir ve 1 saat 39 dakikadır.

