RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN? | Ramazan Bayramı hangi güne denk geliyor? 2022 Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

Bu yıl Ramazan Bayramı'nın kaç gün tatil olacağı ve hangi güne denk geldiği araştırılmaya başladı. Ramazan Bayramı'nın ne zaman başlayacağını merak eden vatandaşlar 'Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün tatil olacak, Ramazan Bayramı tatili birleştirilecek mi?' sorularını arama motorunda sorgulamayı sürdürürken; 2022 Ramazan Bayramı tatiline dair merak edilenler ve son durum haberimizde...

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

1 Mayıs Pazar günü Ramazan Bayramı arifesi olmakla birlikte aynı zamanda Emek ve Dayanışma Günü'ne (İşçi Bayramı) denk gelmektedir. Ramazan Bayramı ise 2 Mayıs Pazartesi günüdür.

Ramazan Bayramı Arifesi - 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün - 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün - 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün - 4 Mayıs 2022 Çarşamba

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı, arife günüyle birlikte 3.5 gün sürüyor. 29 Nisan Cuma gününden itibaren tatile çıkanlar için ise 30 Nisan'da başlayan tatil, 4 Mayıs Çarşamba gününe kadar sürecek ve Ramazan Bayramı tatili, hafta sonu tatiliyle birlikte 5 gün olacak.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ HAFTAYLA BİRLEŞTİRİLECEK Mİ?

Ramazan Bayramı tatili 4 Mayıs Çarşamba günü bitecek ve perşembe-cuma mesaisi devam eden kişiler 5 Mayıs itibariyle işbaşı yapacak. Konuya dair henüz farklı bir açıklama yapılmadığı için, Ramazan Bayramı'nın bitimiyle birlikte tatil sona erecek.

Konuya dair açıklama yapılması halinde son gelişmeler ve detaylar haberimizde yer alacak.