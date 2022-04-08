JGK SÖZLEŞMELİ UZMAN ERBAŞ BAŞVURUSU | JGK personel alımı ne zaman? Uzman erbaş başvuru tarihi, kılavuzu ve şartları

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanın ardından Jandarma Genel Komutanlığı'nın 250 bin sözleşmeli uzman erbaş alımı yapacağı kesinleşti. JGK personeli olmak isteyen binlerce vatandaş nasıl başvuru yapacağını ve başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. Peki Jandarma Genel Komutanlığı 250 sözleşmeli uzman erbaş alımı başvuruları ne zaman başlayacak? İşte JGK personel alımına ve başvurusuna dair merak edilenler...

JGK UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI VE BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Jandarma Genel Komutanlığı'nın yapacağı personel ilanını başvurular devam ediyor. JGK personeli olmak isteyen adaylar, 24 Nisan'a kadar başvurularını tamamlayabilecek. Detaylar ve başvuru şartları için aşağıdaki linke tıklayarak başvuru kılavuzunu görüntüleyebilirsiniz.

JGK UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN BURAYA TIKLAYIN

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevlendirilecek personeller için başvuru kılavuzu, "www.jandarma.gov.tr" ve www.jsga.edu.tr adreslerinden yayınlanacak. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, aşağıdaki linke tıklayarak ve e-Devlet sistemine giriş yaparak başvurusunu tamamlayabilecek.

JGK UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN BURAYA TIKLAYIN