AÖF SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI | Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi vize sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonucu ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Bahar Dönemi vize sınavları 1-2 Nisan tarihlerinde gerçekleştirildi ve geride kalan sınavın ardından, sınava giren adaylar 'AÖF sınav sonucu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonucuna nasıl bakılır? AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı'nı araştırmaya başladı. İşte AÖF sınav sonucuna dair merak edilenler...

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021-2022 eğitim öğretim yılı AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi fakat geçen dönem, bir önceki sınavlar 8-9 Ocak tarihinde yapılmış; sonuçlar 17 Ocak'ta ilan edilmişti.

Bu nedenle, aynı süreye göre hesap edildiğinde bahar dönemi vize sonuçlarının 11 Nisan tarihinde açıklanması öngörülüyor.

Genel itibariyle, AÖF sınav sonuçları 15 günde açıklanmış oluyor.

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL SINAVI NE ZAMAN?

AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21- 22 Mayıs 2022 tarihlerinde uygulanacak. AÖF Yaz Okulu Sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ SINAV SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav sonuçlarına öğrenci otomasyonu sistemi üzerinden ya da e-Devlet kapısından giriş yaparak erişim sağlayabilirsiniz.

AÖF DERS GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ LİSANS BÖLÜMLERİ (4 YILLIK BÖLÜMLER)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bünyesinde bulunan dört yıllık lisans eğitimleri:

Sosyoloji

Tarih

Görsel İletişim Tasarımı

Felsefe

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Sağlık Yönetimi

Türk Dili ve Edebiyatı

Yönetim Bilişim Sistemleri

Sosyal Hizmet

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS BÖLÜMLERİ (2 YILLIK BÖLÜMLER)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde iki yıllık ön lisans eğitimi almak isteyenler için var olan bölümler: