AÖF SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI | Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi vize sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonucu ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Bahar Dönemi vize sınavları 1-2 Nisan tarihlerinde gerçekleştirildi ve geride kalan sınavın ardından, sınava giren adaylar 'AÖF sınav sonucu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonucuna nasıl bakılır? AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı'nı araştırmaya başladı. İşte AÖF sınav sonucuna dair merak edilenler...
AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2021-2022 eğitim öğretim yılı AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi fakat geçen dönem, bir önceki sınavlar 8-9 Ocak tarihinde yapılmış; sonuçlar 17 Ocak'ta ilan edilmişti.
Bu nedenle, aynı süreye göre hesap edildiğinde bahar dönemi vize sonuçlarının 11 Nisan tarihinde açıklanması öngörülüyor.
Genel itibariyle, AÖF sınav sonuçları 15 günde açıklanmış oluyor.
AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL SINAVI NE ZAMAN?
AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21- 22 Mayıs 2022 tarihlerinde uygulanacak. AÖF Yaz Okulu Sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.
AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ SINAV SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav sonuçlarına öğrenci otomasyonu sistemi üzerinden ya da e-Devlet kapısından giriş yaparak erişim sağlayabilirsiniz.
AÖF DERS GEÇME NOTLARI
- 84 – 100 AA 4,00 Geçti
- 77 – 83 AB 3,70 Geçti
- 71 – 76 BA 3,30 Geçti
- 66 – 70 BB 3,00 Geçti
- 61 – 65 BC 2,70 Geçti
- 56 – 60 CB 2,30 Geçti
- 50 – 55 CC 2,00 Geçti
- 46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
- 40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
- 33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ LİSANS BÖLÜMLERİ (4 YILLIK BÖLÜMLER)
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bünyesinde bulunan dört yıllık lisans eğitimleri:
- Sosyoloji
- Tarih
- Görsel İletişim Tasarımı
- Felsefe
- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
- Sağlık Yönetimi
- Türk Dili ve Edebiyatı
- Yönetim Bilişim Sistemleri
- Sosyal Hizmet
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS BÖLÜMLERİ (2 YILLIK BÖLÜMLER)
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde iki yıllık ön lisans eğitimi almak isteyenler için var olan bölümler:
- Turizm ve Seyahat Hizmetleri
- Yaşlı Bakımı
- Yerel Yönetimler
- Web Tasarımı ve Kodlama
- Acil Durum ve Afet Yönetimi
- Adalet
- İlahiyat
- İnsan Kaynakları Yönetimi
- İş Sağlığı ve Güvenliği
- İşletme Yönetimi
- Kültürel Miras ve Turizm
- Radyo ve Televizyon Programcılığı
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği
- Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
- Sosyal Hizmetler
- Sosyal Medya Yöneticiliği
- Spor Yönetimi
- Tarım Teknolojisi
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
- Turizm ve Otel İşletmeciliği
- Laborant ve Veteriner Sağlık
- Lojistik
- Marka İletişimi
- Medya ve İletişim
- Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
- Özel Güvenlik ve Koruma
- Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
- Aşçılık
- Bankacılık ve Sigortacılık
- Bilgisayar Programcılığı
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
- Coğrafi Bilgi Sistemleri
- Çağrı Merkezi Hizmetleri
- Çocuk Gelişimi
- Dış Ticaret
- Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
- Emlak Yönetimi
- Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
- Ev İdaresi
- Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım
- İlahiyat (Arapça)