OGM İŞKUR BAŞVURU | Orman Genel Müdürlüğü İŞKUR üzerinden 5 bin geçici işçi alımı ne zaman yapacak? OGM işçi alımı başvuru tarihleri ve şartları

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), taşra teşkilatında istihdam etmek üzere 5 bin geçici işçi alımı yapacak. OGM'ye başvurular İŞKUR üzerinden kabul edilirken; orman işçisi pozisyonunda 3937, itfaiyeci pozisyonunda 500, aşçı pozisyonunda 280, diğer fidanlık işçileri ve bahçıvanlar pozisyonunda 183 ve işletme elektronik bakımcısı pozisyonunda 100 olmak üzere toplamda 5000 geçici işçi alımı yapılacağı kesinleşti. Peki, OGM başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru tarihi nedir? OGM işçi başvuru nasıl yapılır? OGM işçi başvuru ekranı, kadro dağılımı ve personel alımına dair detaylar...

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (OGM) BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN? BAŞVURULAR BAŞLADI MI?

Orman Genel Müdürlüğü işçi başvuruları 11-15 Nisan'da Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayımlanacak. Gerekli şartları sağlayan adaylar başvurularını İŞKUR üzerinden yapacak. Sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 katı kadar aday çağrılacak. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.

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ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HANGİ KADROLARDA İŞÇİ ALIMI YAPACAK?

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca:

Diğer orman işçisi pozisyonunda 3 bin 937

İtfaiyeci olarak 500

Aşçı statüsünde 280

Diğer fidanlık işçileri ve bahçıvanlar kategorsinde 183

İşletme elektronik bakımcısı pozisyonunda 100 işçi alımı yapılacak.

Böylece, toplam 5 bin geçici işçi istihdam edilecek.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ ALIMI KURA YERİ VE TARİHİ

OGM işçi alımı kura yeri ve tarihi İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek, ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden de duyurulacak. Adayların adreslerine yazılı tebligat yapılmayacak. İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi iki ay olacak.

İşçi alım sürecine ilişkin tüm bilgiler, adaylardan istenilecek evraklar ile sözlü ve uygulamalı sınavın yeri ve tarihi bölge müdürlükleri internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda, geçici işçi alımı yapılacak pozisyonlar için gereken şartlar ile illerdeki kontenjana ilişkin detaylar da yer alıyor.

OGM İŞÇİ ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

Orman Genel Müdürlüğü 5 bin personel alımı genel başvuru şartları şöyle:

Türk vatandaşı olmak.

Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak.

Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ile diğer genel ve özel şartlara haiz olmak.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

Türkiye İş Kurumu Açık İş İlanında belirtilen yerleşim biriminde/birimlerinde ikamet ediyor olmak.

Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)

Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Özel olarak; mezuniyet, yaş ve boy şartları aranacak. İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi iki ay olacak.

Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.