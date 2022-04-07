Haberler Haberler CANLI ALTIN FİYATLARI - 7 Nisan 2022 gram altın ne kadar? Çeyrek yarım tam altın fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI - 7 Nisan 2022 gram altın ne kadar? Çeyrek yarım tam altın fiyatları...

7 Nisan Perşembe 2022 altın fiyatlarında son durum ve anlık altın fiyatları hem vatandaşlar tarafından hem de yatırımcılar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Altın piyasasındaki dalgalanmalar ise altın fiyatlarındaki grafiği belirliyor. Vatandaşlar 'gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?' gibi soruların cevabını araştırmaya devam ederken cumhuriyet altını, ata altın ve tam altın da en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, altın ne kadar oldu? Bugün gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? CANLI ve güncel altın fiyatları, bugün altında anlık son durum haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2022 Perşembe 07:40 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2022 Perşembe 08:00
CANLI ALTIN FİYATLARI - 7 Nisan 2022 gram altın ne kadar? Çeyrek yarım tam altın fiyatları...

⚡SON DAKİKA ALTIN HABERLERİ - 'Altın fiyatlarında son durum' merak ediliyor. Birçok kişi, çeşitli altın fiyatlarını sorgulamayı sürdürüyor. Özellikle gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Güncel altın fiyatlarını haberimizden CANLI olarak takip edebilirsiniz. İşte 7 Nisan altın fiyatlarında son durum...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉7 Nisan Perşembe 2022 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 909,21

Gram altın satış: 909,35

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.480,00

Çeyrek altın satış: 1.497,00


📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 2.958,00

Yarım altın satış: 2.995,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 5.907,00

Tam altın satış: 5.968,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 6.066,00

Cumhuriyet altını satış: 6.158,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 6.053,00

Ata altın satış: 6.123,00

👉Altın fiyatlarına dair bu bilgiler 7 Nisan 2022 Perşembe günü saat 07.10 itibarıyla alınmıştır.

DİĞER
Azeri kızı Günel Zeynalova tam bir estetik harikası olmuştu! Siz bir de Azeri kızı Günel'in annesini görün!
Edwina Sponza kıskançlık krizine girdi! Adı İbrahim Kutluay ile anılan Gülcan Arslan’dan intikam almadan duramadı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor