🔋TASARRUF ETMEK İÇİN İDEAL KOMBİ AYARI KAÇ DERECE OLMALI? Kombi petek derece ayarlama…

Kombi petek sıcaklığı kaç derece olmalı sorusunun çok fazla merak edilme sebeplerinden biri enerji tasarrufudur. Kombi kullanıcıları, kombiyi ideal ısı değerinde yakmak ve böylece doğalgaz tasarrufu sağlamak isterler. Ancak kombi kullanımında tasarruflu bir sonuç elde edebilmek için şunları da unutmamak gerekir:

📌Kombi kaç derecede olmalı sorusuna verilebilecek yanıtta görüldüğü gibi radyatör boyutu ve radyatör ısıl kapasitesi önemli rol oynamaktadır. Ancak ideal dünyada 20°C bir sıcaklık için kombinin 50°C'de çalıştırılması yeterlidir.

📌Kombinizin evi 20°C'de tutması için, hava soğuduğunda kombinin ısıtma sıcaklığını arttırmalı, hava ısındığında ise düşürmelisiniz.

📌Eğer kendinizi her koşulda garanti altına almak için kombiyi yüksek sıcaklıkta çalıştırırsanız bu durumda daha ılık sıcaklıklarda kombi kalorifer suyu gereksiz olarak fazla ısıtılacak, ortam sıcaklığı 20°C'ın üzerine çıkacaktır. Bu da enerji kaybına ve faturaların kabarmasına neden olur.

📌Eğer kombinizin sıcaklığı düşük olursa, çok soğuk havalarda cihaz gerekli ısıyı üretemeyeceği için evinizde konfor sıcaklığının sağlanamayacağını unutmayın! Bu problemi ortadan kaldırmak için ya termostatik radyatör vanası kullanabilir ya da salonunuza oda termostatı koyabilirsiniz.

📌Kombi kaç derece yanmalı sorusu için sunulan önerileri dikkate alarak hem çok daha konforlu hem de çok daha tasarruflu bir kombi kullanımı gerçekleştirebilirsiniz.