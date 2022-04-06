ORKİDE BAKIMI 📌 | Orkide bakımı nasıl yapılır? Nasıl budanır? Orkide nasıl sulanır?

Özel çiçekler arasında yer alan orkide çiçeği, birçok evde bulunan saksı çiçeklerindendir. Orkide çiçeğinin bakımında önemli püf noktaları bulunmaktadır. Peki, Orkide bakımı nasıl yapılır? Nasıl budanır? Orkide nasıl sulanır?

ORKİDE BAKIMI NASIL YAPILIR? NASIL BUDANIR? ORKİDE NASIL SULANIR?

Orkide, güneş ışığını doğrudan almayı sevmez. Bu nedenle kendisini aydınlık ama doğrudan güneş ışığının gelmediği bir noktada konumlandırmanız gerekmektedir. Orkide saksısının şeffaf ve küçük olmasına özen göstermelidir. Saksıda drenaj deliklerinin bulunduğundan emin olun. Orkide fazla suyu sevmez ve eğer fazla sulama yaparsanız bunu saksının altındaki drenaj deliklerinden atmasını sağlamanız gerekir. Orkideye özel satılan toprak ve gübre tercih edilmelidir. Orkidenizin yerini sık sık değiştirmemeye özen gösterin. Oda sıcaklığının 15 ila 25 derece arasında olmasına da özen göstermeniz yararlı olacaktır.

ORKİDE NASIL SULANIR?

Genel olarak 4 ile 7 günde 1 olacak şekilde, toprağın her zaman nemli kalacağı bir süre seçilir ve bu sürede sulamalar yapılır. Kışın 7 günde 1 suluyorsanız yaz sıcakları geldiğinde bu süreyi 4 günde 1 olacak şekilde ayarlayabilirsiniz.