INSTAGRAM DONDURMA LİNKİ 2022 - instagram dondurma nasıl yapılır?

Dünya üzerinde 1 milyarı geçkin kullanıcı sayısına sahip olan Instagram, Türkiye'de 2020 verilerine göre toplam 38 milyon kullanıcıyla dünyada en çok Instagram kullanan ülkeler sıralamasında 6. sırada yer alıyor. Instagram'ı sevenler olduğu gibi kullanmaktan vazgeçenler veya bir süre kullanmaya ara vermek isteyenler de bir o kadar fazla. Instagram hesabı dondurma işlemlerini haberimizde sizler için derledik...



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INSTAGRAM HESABI DONDURMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Birçok insanın severek kullandığı fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram'ı bir süreliğine kapatmak isteyenlerde oldukça fazla. Bu işlem Instagram hesabınızı dondurarak mümkün olabiliyor. Instagram hesabını dondurmak için şu adımları izleyebilirsiniz;

Instagram'ı dondurma işlemini uygulama üzerinden yapamayacağınız için telefonunuzdaki tarayıcıdan veya bilgisayarınızdan Instagram resmi giriş sayfasını açın.

Ardından Instagram kullanıcı adınızı ve Instagram şifrenizi girerek hesabınıza giriş yapın.

Açılan Instagram ana sayfasının sağ üst kısmındaki simgeye dokunarak 'Profili Düzenle'ye tıklayın.

Ardından karşınıza hesabı neden kapattığınıza dair 'Hesabını Neden Kapatıyorsun' sorusu çıkar.

Sorunun yanındaki veya altındaki seçeneklerden size uygun olanı seçerek Instagram şifrenizi tekrar girin.

Hesabı neden kapattığınıza dair seçeneği seçtiğinizde Hesabı Geçici Olarak kapat seçeneği çıkar, seçeneğe tıklayarak hesabınızı kapatabilirsiniz.



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Ayrıca Instagram hesabınızı geçici olarak kapatabilmeniz için şifrenizi ve kullanıcı adınızı hatırlıyor olmanız gerekmektedir. Bu yüzden hesabınızı kapatmadan önce şifrenizi hatırladığınıza emin olun.

Hesabınızı kapattığınız taktirde profilinizi kimse göremez ve tekrar geri açmak istediğinizde kullanıcı adınız ve şifrenizi girerek giriş yapıp Instagram hesabınızı kullanmaya kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.