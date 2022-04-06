AKDENİZ DİYETİ NASIL YAPILIR? Akdeniz diyetinde ne yenir? Akdeniz diyeti tarifi

Akdeniz diyeti, 2020'nin en iyi diyeti seçilmesinin yanı sıra sağlık uzmanları tarafından 2019 yılının en sağlıklı ve uygulaması en kolay diyeti de seçilmişti. Gelin bu beslenme şeklini daha yakından tanıyalım...

👉 AKDENİZ DİYETİ NEDİR?

Akdeniz diyeti, ağırlıklı olarak sebze, meyve, yeşillik, zeytinyağı ve balıkağırlıklı bir beslenme şeklidir. Uzmanlar, Akdeniz diyetini sadece kilo vermek isteyenlerin değil herkesin uygulayabileceğini söylüyor, hatta bu beslenme şeklinin hayat tarzı olarak benimsenmesi gerektiğinin altını çiziyorlar.

Akdeniz diyetinin faydaları

Akdeniz diyeti beyin sağlığını koruyor.

Alzheimer hastalığına engel oluyor.

Sağlıklı bir şekilde kilo vermeyi sağlıyor.

Depresyona yakalanma riskini azaltıyor.

Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, kansere karşı koruyor.

Yüksek tansiyon ve kolesterolün düşmesini sağlıyor, kalp ve damar sağlığına iyi geliyor.

Sindirim sistemini düzene sokuyor, hazımsızlık ve kabızlık gibi sorunları ortadan kaldırıyor.





👉 AKDENİZ DİYETİ NASIL YAPILIR?

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi Akdeniz diyeti ağırlıklı olarak sebze, meyve, yeşillik, zeytinyağı ve balık ağırlıklı bir beslenme şeklidir. Herhangi bir süresi olmayan, ömür boyu uygulanabilecek bir beslenme tarzı olan Akdeniz diyetini 5 maddede özetliyoruz!

1- Soğuk pres zeytinyağı tüketin.

2- Meyve ve sebzeleri çeşitli ve mevsiminde tüketin.

3- Her gün mutlaka bir avuç ceviz, fındık ve badem yiyin.

4- Yemekleri doğru yöntemde ve tarifle pişirin. Tuzu azaltın ve yemeklerinizi baharatlandırın.

5- Haftada en az 2 kez 30 dakika kalp atım hızını artıran bir egzersizle uğraşın. Gün boyunca hareketli olun.



