🥁İFTARA NE KADAR KALDI 2022 - İstanbul iftara ne kadar kaldı?⏰ İstanbul iftar saati kaçta?

'İstanbul'da iftara ne kadar kaldı, İstanbul iftar saati kaçta, ne zaman' sorularının cevabı binlerce kişi tarafından arama motorunda sorgulanmaya devam ediyor. İstanbul'da iftara kaç saat kaldığını araştıran binlerce İstanbullu için iftar vakti ve Ramazan ayında İstanbul iftar saatleri...

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🥁İSTANBUL İFTAR VAKİTLERİ 2022

2 Nisan Cumartesi - 19:36

3 Nisan Pazar -19:37

4 Nisan Pazartesi - 19:38

5 Nisan Salı - 19:39

6 Nisan Çarşamba - 19:40

7 Nisan Perşembe - 19:41

8 Nisan Cuma - 19.57

9 Nisan Cumartesİ - 19:44

10 Nisan Pazar - 19:45

11 Nisan Pazartesi - 19:46

12 Nisan Salı - 9:47

13 Nisan Çarşamba - 19:48

14 Nisan Perşembe - 19:49

15 Nisan Cuma - 19:50

16 Nisan Cumartesi - 19:51

17 Nisan Pazar - 19:52

18 Nisan Pazartesi - 19:53

19 Nisan Salı - 19:54

20 Nisan Çarşamba - 19:55

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21 Nisan Perşembe - 19:56

22 Nisan Cuma - 19.57

23 Nisan Cumartesi - 19:58

24 Nisan Pazar - 20:00

25 Nisan Pazartesi - 20:01

26 Nisan Salı - 20:02

27 Nisan Çarşamba - 20:03

28 Nisan Perşembe - 20:04

29 Nisan Cuma - 20:05

30 Nisan Cumartesi - 20:06

1 Mayıs Pazar - 20:07

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