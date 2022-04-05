Haberler Haberler 🥁İFTARA NE KADAR KALDI 2022 - İstanbul iftara ne kadar kaldı?⏰ İstanbul iftar saati kaçta?

🥁İFTARA NE KADAR KALDI 2022 - İstanbul iftara ne kadar kaldı?⏰ İstanbul iftar saati kaçta?

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte oruç ibadetini yerine getirerek Ramazan ayını idrak eden binlerce vatandaş, İstanbul iftar saatini sorgulamayı sürdürüyor. Vatandaşlar, İstanbul'da iftara ne kadar kaldığını araştırmaya devam ederken; 'İstanbul iftar saati, İstanbul'da ezan kaçta okunacak? İstanbul'da iftar saat kaçta?' sorularının cevabını haber detaylarından öğrenebilirsiniz...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2022 Salı 12:10 Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2022 Salı 12:20
🥁İFTARA NE KADAR KALDI 2022 - İstanbul iftara ne kadar kaldı?⏰ İstanbul iftar saati kaçta?

'İstanbul'da iftara ne kadar kaldı, İstanbul iftar saati kaçta, ne zaman' sorularının cevabı binlerce kişi tarafından arama motorunda sorgulanmaya devam ediyor. İstanbul'da iftara kaç saat kaldığını araştıran binlerce İstanbullu için iftar vakti ve Ramazan ayında İstanbul iftar saatleri...

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🥁İSTANBUL İFTAR VAKİTLERİ 2022

  • 2 Nisan Cumartesi - 19:36
  • 3 Nisan Pazar -19:37
  • 4 Nisan Pazartesi - 19:38
  • 5 Nisan Salı - 19:39
  • 6 Nisan Çarşamba - 19:40
  • 7 Nisan Perşembe - 19:41
  • 8 Nisan Cuma - 19.57
  • 9 Nisan Cumartesİ - 19:44
  • 10 Nisan Pazar - 19:45
  • 11 Nisan Pazartesi - 19:46
  • 12 Nisan Salı - 9:47
  • 13 Nisan Çarşamba - 19:48
  • 14 Nisan Perşembe - 19:49
  • 15 Nisan Cuma - 19:50
  • 16 Nisan Cumartesi - 19:51
  • 17 Nisan Pazar - 19:52
  • 18 Nisan Pazartesi - 19:53
  • 19 Nisan Salı - 19:54
  • 20 Nisan Çarşamba - 19:55

👉İSTANBUL İFTARA NE KADAR KALDI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

👉İSTANBUL İFTAR SAATLERİ İÇİN BURAYA TIKLAYIN

  • 21 Nisan Perşembe - 19:56
  • 22 Nisan Cuma - 19.57
  • 23 Nisan Cumartesi - 19:58
  • 24 Nisan Pazar - 20:00
  • 25 Nisan Pazartesi - 20:01
  • 26 Nisan Salı - 20:02
  • 27 Nisan Çarşamba - 20:03
  • 28 Nisan Perşembe - 20:04
  • 29 Nisan Cuma - 20:05
  • 30 Nisan Cumartesi - 20:06
  • 1 Mayıs Pazar - 20:07

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