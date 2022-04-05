EMEKLİ ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU MU? MEMURA ENFLASYON ZAMMI NE KADAR? Memur ve emekli zammı ne zaman?

'Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam ne kadar, ilk üç aylık enflasyona göre memurlar ve emeklilere ne kadar zam yapılacak?' soruları gündemde yerini aldı. Milyonlarca memur ve emekliye yapılacak Temmuz zammı için geri sayım devam ederken, emekli enflasyon zammı Mart ayı enflasyonunun açıklanmasıyla belirlendi. İşte emeklilere ve memura yapılacak zamma dair detaylar...

EMEKLİ ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU: EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Mart ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emekliler ve memurların alacakları Temmuz artışıyla ilgili ipuçları da belli olmaya başladı. Mart enflasyonu sonrası üç aylık oran ortaya çıktı. Emekliler ve memurlar 6 aylık enflasyona göre Temmuzda zam alacağından; bunun ilk üç aylık kısmı kesinleşmiş oldu.

Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin üç aylık enflasyon artışı yüzde 22,81 olarak belirlendi. Bu rakamın üzerine Nisan, mayıs ve Haziran enflasyonları da eklenerek Temmuz ayında maaşlara yansıtılacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE NE ZAMAN ZAM YAPILACAK?

Mart enflasyonunun açıklanmasının ardından memur ve memur emeklilerine fark verilmesi de kesinleşti. Memur ve memur emeklileri Ocak ayında 2.5 puanlık ek zam ile birlikte yüzde 7.5 oranında toplu sözleşme zammı almışlardı.

Temmuz'da ise yine yüzde 7 oranında toplu sözleşme zammı alacaklar. Memur ve memur emeklilerine Temmuz ayında yüzde 7.5 oranındaki Ocak

zammını geçen 6 aylık enflasyon kadar da fark ödenecek.

Mart ayı enflasyonuna baktığımızda üç aylık oran yüzde 22.81 çıktı. Bu durumda memur ve memur emeklilerinin üç aylık enflasyon farkı yüzde 15.31

oldu.

İlk üç aylık verilere göre memur ve memur emeklilerinin zam oranı da yüzde 7 +15,31 olarak gerçekleşti. Yani memur ve memur emeklilerinin oranı yüzde 22.31 oldu. Bu rakama Nisan, Mayıs ve Haziran enflasyonları da eklenince net artış belli olacak.



Emekliler açısından Temmuz ayı önemli bir dönem olacak. yılın ikinci zammı bu ay verilirken öncesinde ise ikramiye ödemeleri yapılacak. Mayıs ayı ile birlikte Ramazan bayramı ikramiyesi emeklilere ödenecek. İkramiyeler geçtiğimiz yıl yapılan zamla birlikte 1.100 TL olarak ödeniyor.

Toplamda ödenen ikramiye ise 2.200 TL. maaşı ne olursa olsun tüm emekliler bu parayı hesaplarında görüyor. Bu yıl ikramiyeler için bir artış beklentisi de oluştu. Eğer zam yapılırsa 4 ayrı formül gündeme gelecek. Buna göre ya 2021 yılı enflasyon oranı, ya da yeniden değerleme oranı gündeme alınacak. Bunlar olmadığı takdirde 6 aylık enflasyon oranı kadar ya da asgari ücret zammı kadar da ikramiye artışı beklentisi bulunuyor. Yine emekliler ikramiyenin en düşük emekli aylığı olan 2.500 TL'ye çıkartılması da beklenenler arasında yer alıyor.