Haberler Haberler BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR? II Bankaların çalışma saati değişti mi? Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası açılış-kapanış saati...

BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR? II Bankaların çalışma saati değişti mi? Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası açılış-kapanış saati...

Corona virüsü salgını ülkemizde etkisini göstermeye devam ediyor. Ramazan ayı için alınan kısmi kapanma kararları ardından bankaların çalışma saatlerinde değişim yaşandı. Peki, bankalar kaçta açılıyor? Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası açılış-kapanış saati...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2022 Salı 10:27 Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2022 Salı 12:11
BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR? II Bankaların çalışma saati değişti mi? Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası açılış-kapanış saati...

Corona virüsü salgını önlemleri kapsamında Ramazan ayı kısmi kapanma ile ilgili tüm kısıtlamalar açıklanmıştı. Bankaların çalışma saatlerinde de değişikliğe gidildi. Buna göre bankalar genel olarak 09:30-16:30 arasında (öğle arası hariç) hizmet verecek. İşte bankaların duyurduğo çalışma saatleri...

YAPI KREDİ

10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecek.

VAKIFBANK

09.30-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecek.

HALKBANK

09.30-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecek.

ZİRAAT BANKASI

09.30-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecek.

AKBANK

10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecek.

GARANTİ BANKASI

10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.30 saatleri arasında hizmet verecek.

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