SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 4 Nisan Survivor dördüncü eleme adayı belli oldu!

Sevilen yarışma programı Survivor All Star'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın 4. dokunulmazlık oyununda kıran kırana bir mücadeleye sahne oldu; 4 Nisan Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümde dokunulmazlık oyununun detayları araştırılıyor. İşte detaylar...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor All Star'da bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanan yeni bölümde yarışmacılar arasında dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Dokunulmazlık oyununu kazanan ekip Ünlüler olurken, dokunulmazlığın yanında villa ödülünün sahibi oldu.

SURVIVOR'DA HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da 1 Nisan Cuma akşamı eleme adayı olarak seçilen ve yokluk adasına giden isim Ardahan olmuştu. Ardından, Barış Murat Yağcı ikinci eleme adayı oldu ve 3. eleme adayı da Gizem Memiç olarak belirlendi. 4. aday ise Gönüllüler takımından Gökhan Keser oldu.