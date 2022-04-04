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SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 4 Nisan Survivor dördüncü eleme adayı belli oldu!

Survivor All Star 2022'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmanın 4 Nisan Pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölümünde haftanın 4. dokunulmazlık oyununun galibi araştırılıyor. Arama motorlarında 'Survivor izle, Survivor 4 Nisan Survivor All Star dokunulmazlık oyunu izle' gibi ifadeler sorgulanıyor. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazanacak? Survivor 4 Nisan dokunulmazlık oyununun galibi kim olacak? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2022 Pazartesi 22:49 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2022 Pazartesi 23:31
SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 4 Nisan Survivor dördüncü eleme adayı belli oldu!

Sevilen yarışma programı Survivor All Star'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın 4. dokunulmazlık oyununda kıran kırana bir mücadeleye sahne oldu; 4 Nisan Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümde dokunulmazlık oyununun detayları araştırılıyor. İşte detaylar...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor All Star'da bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanan yeni bölümde yarışmacılar arasında dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Dokunulmazlık oyununu kazanan ekip Ünlüler olurken, dokunulmazlığın yanında villa ödülünün sahibi oldu.

SURVIVOR'DA HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da 1 Nisan Cuma akşamı eleme adayı olarak seçilen ve yokluk adasına giden isim Ardahan olmuştu. Ardından, Barış Murat Yağcı ikinci eleme adayı oldu ve 3. eleme adayı da Gizem Memiç olarak belirlendi. 4. aday ise Gönüllüler takımından Gökhan Keser oldu.

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