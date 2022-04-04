ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ! 💥 4 Nisan 2022 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto 4 Nisan 2022 Pazartesi günü çekilişi gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler '4 Nisan Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor.
İşte 4 Nisan 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...
SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN? SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NEREDEN İZLENİR?
Sayısal Loto'da 4 Nisan Pazartesi çekilişi saat 21.30'da yapıldı ve milli piyangoonline.com adresinden naklen yayınlandı.
4 NİSAN PAZARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
13-22-8-73-71-3 JOKER: 58 SÜPERSTAR: 6
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