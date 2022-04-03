TOZ FIRTINASI BİTTİ Mİ? | Meteorolojiden toz fırtınası uyarısı: Toz fırtınası nerede olacak, hangi bölgelerde yaşanacak? Toz fırtınası nedir, ne zaman bitecek?

Meteoroloji uzmanlarının yaptığı açıklamaya göre, Afrika kaynaklı fırtına, sert rüzgar ve toz taşınımının etkisini kaybedecek. Uzmanlar, toz fırtınasının biteceği tarihi ve saati açıklarken; neredeyse 3 gündür devam eden bu rüzgarların beraberinde kuvvetli yağışlar da getireceği hususunda açıklama yapıldı. Türkiye'de birçok ilde görülen toz fırtınasının ardından başlayan yağmur sebebiyle "çamur yağması" olarak adlandırılan yağış beklenildiği paylaşıldı. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu uyarısı yaptığı bölgeler ve toz fırtınasına dair merak edilenler...

TOZ FIRTINASI ETKİSİNİ GÖSTERDİ

Kuzey Afrika üzerindeki alçak basınç merkezinin Avrupa üzerine hareketi ile Türkiye'nin batı kesimlerinde, özellikle yüksek seviyelerde toz taşınımları görüldü.

TOZ FIRTINASI BİTTİ Mİ, NE ZAMAN BİTECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlügünde görevli Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit, toz fırtınasında son durumu değerlendirdi ve kuvvetli rüzgarların Marmara, Ege, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'de etkisini hafta sonu da devam edeceğini açıkladı. 3 Nisan Pazar günü akşam saatlerinin ardından toz fırtınasının son bulacağı öngörüldü.

3 günlük fırtınanın getirdiği tozun üzerine yağacak yağmurların çamur yağışı olarak görülebileceği aktarıldı bu nedenle, vatandaşların araçlarını çadırla kapatarak ya da kapalı otoparklarda bulundurarak çamur yağışından koruyabileceği ifade edildi.

RÜZGARLAR TOZU TAŞIYACAK!

Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit, "Rüzgarların kuvvetinin pazar günü 90 kilometreye kadar çıkmasını bekliyoruz. Pazar günü akşam saatlerinden itibaren rüzgarla beraber toz taşınımı da etkisini yitirecek" dedi.

Macit, toz taşınımı nedeniyle meydana gelebilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, çamur şeklindeki yağış gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

31 İLE TURUNCU, 18 İLE SARI KODLU UYARI

Rüzgarın; Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklenmesi nedeniyle, kuvvetli rüzgarla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmaldır.

TURUNCU KODLU UYARILAN İLLER:

Turuncu kodla uyarılan iller; Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Artvin, Bilecik, Bolu, Bursa, Çankırı, Çorum, Eskişehir, İstanbul, Kastamonu, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Kırıkkale, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce.

MARMARA HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50 -80 km/ saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

EGE HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, İzmir ve Manisa çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.



İÇ ANADOLU HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin çok bulutlu, Çankırı çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.



BATI KARADENİZ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, Samsun çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ riski bulunmaktadır. Rüzgarın, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.



DOĞU ANADOLU HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

GÜNEYDOĞU ANADOLU HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı görülmesi bekleniyor.

Toz fırtınası sonrasında yaşanabilecek gelişmelerle ilgili de uyarılarda bulunuldu.