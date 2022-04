Güneş patlaması görenleri şaşırttı! NASA'dan kritik açıklama

Bu hafta başlarında Güneş'te patlayan güçlü bir Güneş patlaması, NASA (Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi), tarafından yakalandı. Patlamanın ardından Güneş yüzeyinde görülen parlamanın yayılma anı ise görenleri heyecanlandırdı. Uzay ajansının Güneş Dinamikleri Gözlemevi (Solar Dynamics) tarafından tespit edildi.

PATLAMA PEK ÇOK TEHLİKEYE NEDEN OLABİLİR

NASA bir açıklamasında, Güneş'te orta düzeyde bir patlamanın yaşandığını ve patlamanın ardından meydana gelen parlamanın, Güneş etrafında yayıldığını belirtti. Ayrıca açıklamaya göre patlama, Güneşin yapabileceği en güçlü parlama sınıfında yer alıyor.



Güneş patlamasının gücü, uzmanların sürekli olarak Güneş'ten gelen tehlike kanıtlarını izlediğini gösterir. Güneş'ten kaynaklanan patlamalar, radyo iletişimini, elektrik güç şebekelerini ve sinyalleri bozabilir. Aynı zamanda şu anda uzayda bulunan insanlar ve ekipmanlar için bir riske neden olabilir.

Şimdilik, farklı bir yöne çekilmesinden dolayı Dünya için herhangi bir tehdit oluşturmuyor. Bu akış, bu hafta boyunca Güneş'ten patlayan güneş fırtınaların sonucu olarak görülüyor.



The Sun emitted a mid-level solar flare on March 31, 2022, peaking at 2:35 p.m. ET. NASA's Solar Dynamics Observatory captured an image of the event, which was classified as an M-Class flare. https://t.co/rt2v62XkJl pic.twitter.com/MqqqR2YAdu