FİTRE NE KADAR? | Fitre nedir, kimlere verilir? 2022 fitre bedeli kaç para? Günlük fitre parası ne kadar verilmeli?

Ramazan ayında oruç tutamayan fakat ekonomik durumu elverişli olan kişilerin oruç tutamadıkları gün başına verdiği fidyenin yanı sıra, halk arasında fitre olarak bilinen fıtır sadakası, Ramazan Bayramı'na ulaşmanın bir şükrü olarak kabul edilmektedir. Ekonomik durumu iyi olan Müslümanların bazı şartlar çerçevesinde ihtiyaç sahibi kişilere yaptıkları yardım olarak bilinen fidye, her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen meblağa göre verilmektedir. Fitre de belirlenen bu rakama göre verilir. Peki, 2022 fitre miktarı nedir, bu yıl ödenmesi gereken fitre bedeli ne kadar? Fidye ile fitrenin farkı nedir? Detaylar haberimizde...

FİTRE NEDİR, NEDEN FİTRE VERİLİR?

Fitre, fıtır sadakası olarak da bilinir. Maddi durumu belli standartların üzerinde yaşayan kişiler, ihtiyaç sahibi kişilere bu sadaka sayesinde yardım eder. Fitre, Ramazan ayında paylaşımı arttırmak ve orucun idrak edildiği günlerde yardıma ihtiyaç duyan kimselere destek olmak için verilir.

FİTRE NE ZAMAN VERİLİR, FİTRE RAMAZAN AYINDA MI VERİLİR?

Fitre, Ramazan bayramının 1. günü verilmesi uygun olmakla birlikte, bayramdan önce de ihtiyaç sahibi kişilere verilebilir

FİTRE KİMLERE VERİLİR, KİMLERE VERİLMEZ?

Fitre, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul müslümanlara verilir. Bir diğer adıyla fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması uygun görülür.

Zekât için de aynı kural geçerlidir. Bu sebeple bir kimse zekâtını, fıtır sadakasını ve fidyesini kendi usûl ve fürûuna veremez. Ayrıca eşler de birbirlerine zekât, fitre ve fidye veremez. Fidye ve fitre verilmesi uygun görülmeyen kişiler:

a) Ana, baba, büyük ana ve büyük babalara

b) Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara

c) Eşe

d) Zengine yani aslî ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye

e) Babası zengin olan ergen olmamış çocuğa

f)Gayrimüslimlere

2022 YILI FİTRE NE KADAR, KAÇ TL?

Din İşleri Yüksek Kurulu, 2022 yılı Ramazan ayından itibaren 2023 yılı Ramazan ayına kadar olan süre için fitre miktarını 40 TL olarak belirledi. Fitre vermek isteyen vatandaşlar, bu miktardan az olmamak şartıyla istediği miktarda fitre verebilir.

Din İşleri Yüksek Kurulu, Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında yaptığı toplantı sonrası 2022 yılı fitre miktarını açıkladı. Kuruldan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Din İşleri Yüksek Kurulumuzca 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2023 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarı, İslam dininin temel kaynaklarında zikredilen deliller ve günümüz şartlarında bir kişinin günlük gıda ihtiyacının ortalaması esas alınarak 40 TL olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte her bir mükellef (fitre veren kişi) bir günlük kendi gıda harcamasına denk düşecek meblağı ya da daha fazlasını fitre/fidye olarak da verebilir. Bu miktar, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda vb. maddelerden ayni olarak da verilebilir. Ayrıca belirlenen fitre miktarı fidye miktarıdır."

FİTRE VERMEK ZORUNLU MUDUR?

İslam dininin gerekliliklerinden biri olan fitre için, maddi durumu iyi olan kişi kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlüdür.