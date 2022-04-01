Sahurda Ramazan davulcusu olacak mı? 2022'de ramazan davulcuları çalışacak mı?

Bu sene ramazan davulcusu olacak mı? 2022'da ramazan davulcuları sahurda çalışacak mı? Ramazan aylarının sembolü olan Ramazan davulcuları bu sene de sahur vaktinde davul çalarak vatandaşları uyandıracak. İstanbul'da 3 bin 500 davulcu Ramazan boyunca görev yapacak. Türkiye'nin her ilinde Ramazan davulcuları 2022'de de çalışacak.

Bazı belde ve belediyeler tarafından rahatsızlık verdiği gerekçesiyle yasaklanan Ramazan davulcuları 2022'de Türkiye'nin çok büyük kısmında vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek.

BU SENE RAMAZAN DAVULCUSU OLACAK MI?

İstanbul'da yaklaşık 3 bin 500 davulcu Ramazan boyunca görev yapacak. Para toplamaya gelen sahte davulculara karşı Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Selami Aykut uyarıda bulundu. Aykut "Korsan davulcuların, mevcut davulcularımızın emeğini yediklerine şahit oluyoruz. Bir davulcu kapınıza geldiğinde yaka kartı yoksa 'ben ramazan davulcusuyum' diyorsa inanmayın" dedi.

2022'DA RAMAZAN DAVULCULARI SAHURDA ÇALIŞACAK MI?

Ramazan ayı, bu yıl 2 Nisan'da başlayacak. 1 Nisan'ı 2 Nisan'a başlayan gece ise oruç ibadetini yerine getirmek isteyenleri ramazan davulcuları sahura kaldırmak için hazırlıklarını tamamladı. Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Selami Aykut bu yıl İstanbul'da yaklaşık 3 bin 500 davulcunun görev alacağını söyledi. Ramazan davulcularının seçimiyle ilgili bilgi veren Aykut, "Ramazan davulcularımız o mahallede 10, 20, 30 hatta 50 yıl yaşamış, babasından geleneksel haline gelmiş ve o mahallenin kültürünü bilen insanlardan ağırlıklı oluşan bir yapıyla devam ediyor. Tabii bunu en iyi bilen de mahalle muhtarları" diye konuştu.

RAMAZAN DAVULCUSU NEDİR?

Ramazan davulcusu, Ramazan ayında geceleri sahur vakti sokak aralarında gezerek insanları davul sesi ile uyandıran kişidir. Bağlı bulunduğu ilçenin belediyesi her ay Ramazan davulcularına para verir bununla birlikte ayın ortasında ve sonunda bahşiş için mahalle sakinlerinin kapılarını gezerler. Bu uygulama, bazı yerleşim birimlerinde, rahatsızlık verdiği gerekçesiyle için yasaklanır.