Epic Games haftanın ücretsiz oyunları hangileri? Epic Games'te haftanın oyunları neler! Epic Games ücretsiz oyunlar

Steam ile kıyasıya bir rekabetin içine giren Epic Games, kullanıcılara her hafta ücretsiz oyunlar hediye etmeye devam ediyor. Daha fazla kullanıcıyı kendine çekmek için bunu yapan şirket, bu hafta ise 370 TL'lik iki oyun veriyor.

Geçtiğimiz yıllarda ücretsiz oyun kampanyasıyla hızlı bir ivmelenme kazanan Epic Games, platformunun yanı sıra Fortnite isimli ücretsiz oyunuyla da oyuncu kitlesini ağına çekti. Peki bu haftanın şanslı iki oyunu hangileri? İşte detaylar...

EPİC GAMES'İN DAĞITTIĞI ÜCRETSİZ OYUNLAR HANGİLERİ?

Dağıtılan ücretsiz oyunlardan ilki Total War: WARHAMMER iken ikincisiyse City of Brass olarak karşımıza çıkıyor. Total War serisi olarak bakıldığı zaman 2000'li yıllara gidiyor. Fakat Warhammer oyunları o kadarda eski sayılmaz. 2016 yılında çıkış yapan ilk oyun Total War: WARHAMMER günümüzde pekte ucuz olmayan bir fiyat seviyesine sahip.

İkinci yapım City of Brass ise 2018 yılında Uppercut Games tarafından yayınlanmış bir oyundur. PC haricinde konsollarda da boy göstermekte. Fakat Warhammer sadece PC tabanlı bir oyun olarak sunulmuştu.

TOTAL WAR: WARHAMMER FİYATI NE KADAR?

Oyunun PC tarafındaki satış fiyatı 345 TL olarak belirlenmiş durumda. Epic Games üzerinden bir hafta içerisinde hesabınıza eklemeniz durumunda hiçbir ek ücret ödemenize gerek kalmadan oyunu dilediğiniz şekilde oynamaya devam edebileceksiniz.

CITY OF BRASS FİYATI NE KADAR?

Normal şartlarda 32 TL fiyatlandırma yapılan City of Brass, 1 hafta süreyle tamamıyla ücretsiz olarak hesaplara eklenebilecek. Hesaba eklenmesinin ardından hiçbir süre sınırı olmaksızın tam oyunu dilediğiniz şekilde oynayabileceksiniz.