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ANKARA PİDE FİYATLARI - 2022 İstanbul'da ramazan pidesi ne kadar?

2022 ANKARA PİDE FİYATLARI - Ramazan ayının başlamasıyla birlikte sofraların vazgeçilmezi olan ramazan pidesinin fiyatı araştırılmaya başlandı. Pide tüketiminin en fazla olduğu şehirlerin başında gelen İstanbul'da, Ramazan pidesinin fiyatı sorgulanmaya başlandı. Peki, İstanbul'da pide fiyatı ne kadar? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2022 Cuma 16:03
ANKARA PİDE FİYATLARI - 2022 İstanbul'da ramazan pidesi ne kadar?

Ramazan ayında en çok tüketilen yiyeceklerden biri olan pidenin fiyatı belli oldu. Ramazan pidesi fiyatları 2022 yılında iki seçeneğe göre değişiyor. Ankara'da pide fiyatları bu yıl ne kadar olacak? Sade pide ve susamlı yumurta pide fiyatları ne kadar? İşte Ankara'daki pide fiyatları...

ANKARA'DA RAMAZAN PİDESİ FİYATLARI

Sade Ramazan pidesi (330 gram) - 6 TL

Yumurtalı Susamlı Ramazan Pidesi (330 gram) - 7,5 TL

Sade Ramazan pidesi (415 gram) - 7,5 TL

Yumurtalı Susamlı Ramazan Pidesi (415 gram) - 9 TL

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