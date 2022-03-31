Haberler Haberler SİVAS İFTAR VAKTİ - 23 Nisan 2022 Sivas sahur vakti! (Sivas imsakiye)

SİVAS İFTAR VAKTİ - 23 Nisan 2022 Sivas sahur vakti! (Sivas imsakiye)

İFTARA NE KADAR KALDI? - Ramazan ayı müslümanlar için rahmet ve mağfiret ayıdır. Müminlerin bir ay boyunca farz olan oruç ibadetini yerine getireceği 2022 Ramazan ayı 2 Nisan Cumartesi günü başladı. Peki Sivas için 23 Nisan iftar ve sahur vakti saat kaçta? İşte 2022 Sivas imsakiyesi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2022 Cuma 23:33
SİVAS İFTAR VAKTİ - 23 Nisan 2022 Sivas sahur vakti! (Sivas imsakiye)
İFTARA NE KADAR KALDI? - Ramazan ayı müslümanlar için rahmet ve mağfiret ayıdır. Müminlerin bir ay boyunca farz olan oruç ibadetini yerine getireceği 2022 Ramazan ayı 2 Nisan Cumartesi günü başladı. Peki, Sivas için 23 Nisan iftar ve sahur vakti saat kaçta? İşte 2022 Sivas imsakiyesi...

RAMAZAN AYI NE ZAMAN 2022?
Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayacak ve 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü sona erecek.

RAMAZAN BAYRAMI 2022 NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı 1. günü 2 Mayıs Pazartesi,
Ramazan Bayramı 2. günü 3 Mayıs Salı,
Ramazan Bayramı 3. günü 4 Mayıs Çarşamba günü kutlanacak.

2022 YILINDA HANGİ KANDİL HANGİ TARİHTE İDRAK EDİLECEK?
Regaip Kandili - 3 Şubat 2022 Perşembe
Miraç Kandili - 27 Şubat 2022 Pazar
Berat Kandili - 17 Mart 2022 Perşembe
Mevlid Kandili - 7 Ekim 2022 Cuma

KADİR GECESİ (AYET-İ KERİME)
"1. Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. 2. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! 3. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. 4. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. 5. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir." (Kadir Suresi, 1-5)

KADİR GECESİ HAKKINDA
"Her kim inanarak ve (sevabını Allah'tan) umarak Kadir gecesini ibadetle geçirirse geçmiş günahları bağışlanır." (Buhari, Savm, 6.)

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