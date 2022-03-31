SİGARA FİYATLARI 31 MART 2022 - Sigara zammı sonrası yeni fiyatlar

SİGARA FİYATLARI 31 MART 2022 - Sigara ve alkol grubuna yapılan zammın ardından '2022 sigaraya fiyatları' aramaları yapılmaya başlanmıştı. 4 Ocak itibarıyla ilk sigara zammı Philip Morris grubuna gelmiş daha sonra BAT, JTI ve Imperial Tobacco grubu sigara fiyatlarını güncellemişti. Philip Morris grubuna 13 Mart itibarıyla bir zam daha geldi.İşte 2022 sigara fiyatları...

👉SİGARA FİYATLARI 2022 LİSTESİ (31 MART)

Winston Slender: 22 TL

Winston Xsence: 24 TL

Marlboro Roll 50: 25,00 TL

Marlboro Edge: 25,00 TL

Tekel 2000: 23,5 TL

Tekel 2001: 23,5 TL

Kent: 24,00

Samsun 24,00 TL

Maltepe: 24,00 TL

Rothmans: 23,50 TL

Muratti: 25,00 TL

Muratti BLU: 24,00 TL

Lark: 24,00 TL

Chesterfield: 23,50 TL

Kent Blue: 24,00

Kent D Range: 24,00

Marlboro Touch: 26,00 TL

Marlboro: 27,00 TL

Parliament: 27,50 TL

L&M: 23,50 TL

Kent Slims: 27 TL

Viceroy: 24,00 TL

Pall Mall: 24,00 TL

ZAMLI SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLACAK? 1 NİSAN'DAN SONRA SİGARAYA NE KADAR ZAM GELECEK?

1 Nisan itibariyle sigara gruplarının tamamında en az 4 en fazla 6 TL zammın uygulanacağı sigara dağıtıcıları ve satıcılarına haber verildi, bunun üzerine vatandaşlar sigara zammından sonra sigara fiyalarında son durumun ne olacağını araştırmaya başladı. 1 Nisan 2022 itibarıyla sigaraya gelen zammın ardından güncel fiyatlar haberimizde yer alacak.