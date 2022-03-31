Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? 2022 öğretmen atama tarihi ne zaman ve branş dağılımı nasıl? Bakan Özer'den 'atama' açıklaması!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, milyonlarca öğretmen adayının merakla beklediği haberi verdi. 2022 öğretmen atama takvimini bekleyen adaylar, açılan okullara atama yapılacağı haberiyle umutlandı. Bu müjdenin üzerine binlerce aday, '2022 öğretmen ataması ne zaman, kontenjan ve branş dağılımı nasıl olacak, atama takvimi belli oldu mu?' sorularının cevabını araştırmaya başladı. İşte, öğretmen atamalarında son durum ve son dakika gelişmeleri....

MİLLİ EĞİTİM BAKANI'NDAN ATAMA AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 29 Mart tarihinde katıldığı bir canlı yayında atamalar hakkında açıklama yaptı ve şunları söyledi:

"Biz öğretmen istihdamını önemsiyoruz. Açtığımız okulların hepsine öğretmenlerimiz atanacak. 2021 KPSS ataması elbet olacak. En fazla ihtiyacı olan okula en fazla ücreti, ödenek aktarımını yaptık. Bizim okullarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya dair sorunumuz yok.

Öğretmen ataması yapacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çok fazla gençlerimizi bekletmeden güzel haberleri paylaşırız. Şu an çok detaya girmiyorum ama 'atama olmayacak' spekülasyonunu ortadan kaldırmış olalım. Atama olacak" dedi.

2022 ÖĞRETMEN ATAMASI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Atamalarla ve branş dağılımlarıyla ilgili henüz detaylı açıklama yapılmadı fakat Ocak ayında yapılan 15 bin öğretmen atamasında an fazla atama 2 bin 175 kişiyle sınıf öğretmenliği alanında olmuştu.

Bin 755 kontenjan özel eğitim öğretmenliği, bin 302 kontenjan da okul öncesi öğretmenliğine ayrılırken; öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için de kontenjan belirlenmişti.

Atama takviminin ilerleyen haftalarda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından detaylı olarak netleşmesi bekleniyor.

2022 ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN OLACAK?

2022 öğretmen atamalarının tarihi henüz netleşmedi, binlerce aday Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek açıklamayı beklerken detaylar gelişmelerle birlikte haberimizde yer alacak.