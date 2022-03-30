Haberler Haberler SİVAS İFTAR VAKTİ - 17 Nisan 2022 Sivas sahur vakti! (Sivas imsakiye)

SİVAS İFTAR VAKTİ - 17 Nisan 2022 Sivas sahur vakti! (Sivas imsakiye)

İFTARA NE KADAR KALDI? - Ramazan ayı müslümanlar için rahmet ve mağfiret ayıdır. Müminlerin bir ay boyunca farz olan oruç ibadetini yerine getireceği 2022 Ramazan ayı 2 Nisan Cumartesi günü başladı. Peki Sivas için 17 Nisan iftar ve sahur vakti saat kaçta? İşte 2022 Sivas imsakiyesi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2022 Pazar 00:03 Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2022 Pazar 00:32
SİVAS İFTAR VAKTİ - 17 Nisan 2022 Sivas sahur vakti! (Sivas imsakiye)
İFTARA NE KADAR KALDI? - Ramazan ayı müslümanlar için rahmet ve mağfiret ayıdır. Müminlerin bir ay boyunca farz olan oruç ibadetini yerine getireceği 2022 Ramazan ayı 2 Nisan Cumartesi günü başladı. Peki, Sivas için 17 Nisan iftar ve sahur vakti saat kaçta? İşte 2022 Sivas imsakiyesi...

RAMAZAN AYI NE ZAMAN 2022?
Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayacak ve 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü sona erecek.

RAMAZAN BAYRAMI 2022 NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı 1. günü 2 Mayıs Pazartesi,
Ramazan Bayramı 2. günü 3 Mayıs Salı,
Ramazan Bayramı 3. günü 4 Mayıs Çarşamba günü kutlanacak.

2022 YILINDA HANGİ KANDİL HANGİ TARİHTE İDRAK EDİLECEK?
Regaip Kandili - 3 Şubat 2022 Perşembe
Miraç Kandili - 27 Şubat 2022 Pazar
Berat Kandili - 17 Mart 2022 Perşembe
Mevlid Kandili - 7 Ekim 2022 Cuma

KADİR GECESİ (AYET-İ KERİME)
"1. Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. 2. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! 3. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. 4. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. 5. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir." (Kadir Suresi, 1-5)

KADİR GECESİ HAKKINDA
"Her kim inanarak ve (sevabını Allah'tan) umarak Kadir gecesini ibadetle geçirirse geçmiş günahları bağışlanır." (Buhari, Savm, 6.)

👉SİVAS İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ 2022 İÇİN TIKLAYIN

👉İFTARA NE KADAR KALDI? ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN (SİVAS)

DİĞER
Şarkıcı Ebru Polat sevgilisinin ayaklarını yıkadığı video ile sosyal medyayı ikiye böldü!
Fenerbahçe'de Pelkas ağlayarak sahadan çıkmıştı! Taraftarı üzecek haber
"Galibiyeti taraftarımıza armağan ediyorum"
Kadıköy'de 3 puan Kanarya'nın!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (16 Nisan)
Çılgın sayısal loto çekildi mi?
Samsak Döveci şarkısıyla ünlenen Elif Buse Doğan kimdir?
MSÜ tercih dönemi ne zaman başlayacak?
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK? Emekli bayram ikramiyesi belli oldu mu, ne kadar olacak? Emekli bayram ikramiyesi ödemesi ne zaman?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den flaş Pelkas açıklaması! F.Bahçe'den flaş Pelkas açıklaması! 00:09
Toroğlu yorumladı! F.Bahçe'ye verilen penaltı doğru mu? Toroğlu yorumladı! F.Bahçe'ye verilen penaltı doğru mu? 00:04
Köln deplasmanda 3 puanı kaptı! Köln deplasmanda 3 puanı kaptı! 23:40
Hertha Berlin nefes aldı! Hertha Berlin nefes aldı! 23:31
Ferdi Kadıoğlu'dan Altay Bayındır'a teşekkür! Ferdi Kadıoğlu'dan Altay Bayındır'a teşekkür! 23:27
Altay'dan Kartal sözleri! Altay'dan Kartal sözleri! 23:23
Daha Eski
Saint-Etienne evinde hata yapmadı! Saint-Etienne evinde hata yapmadı! 23:20
Valencia sahasında Osasuna'ya teslim! Valencia sahasında Osasuna'ya teslim! 23:20
İşte Fenerbahçe - Göztepe maçı özeti | İZLEYİN İşte Fenerbahçe - Göztepe maçı özeti | İZLEYİN 23:12
Toroğlu'dan F.Bahçe'ye flaş benzetme! "Tam bir şeytan üçgeni" Toroğlu'dan F.Bahçe'ye flaş benzetme! "Tam bir şeytan üçgeni" 23:03
"Galibiyeti taraftarımıza armağan ediyorum" "Galibiyeti taraftarımıza armağan ediyorum" 22:57
"Artık daha iyi takım savunması yapıyoruz" "Artık daha iyi takım savunması yapıyoruz" 22:49