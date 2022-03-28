CODA filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Oscar Ödül Töreni'nde "En İyi Film Ödülü" CODA filminin oldu!

CODA filminin konusu, oyuncuları, nerede çekildiği merak edilenler arasında yerini aldı. 2022 Akademi Ödülleri'nde en iyi film seçilen CODA filmine dair detaylar sinemaseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Filmi henüz izlemeyenler CODA filminin fragmanını ve özetini araştrırken; CODA'nın konusu, oyuncu kadrosu ve detayları haberimizde...

🎬CODA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Tüm aile bireyleri işitme engelli olup ailede duyma yetisine sahip tek kişi olan Ruby müziğe ilgi duymaktadır. Bu durumda, Ruby ailesinin sorumluluğu ile müzik tutkusu arasında kalmaktadır. CODA filmi, ailesinin dış dünyayla bağı olmakla tutkusu arasında kalan Ruby'nin hikayesini ele almaktadır.

Ruby'nin bu ikilemini anlatan dram filmi CODA, İngilizce "İşitme engelli ebeveynlerin çocukları" (Children of deaf adults) kelimelerinin kısaltması olarak kullanılan "CODA" anlamına gelmektedir.

🎬CODA FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Coda filmi, Oscar 2022'de yılın en beğenilen filmi seçildi. İşte, CODA filminin oyuncu kadrosu...

Emilia Jones - Ruby Rossi

Troy Kotsur - Frank Rossi, Ruby'nin babası (Akademi Ödülü - En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu)

Daniel Durant - Leo Rossi, Ruby'nin kardeşi

Marlee Matlin - Jackie Rossi, Ruby'nin annesi

Eugenio Derbez - Bernardo "Mr. V" Villalobos

Ferdia Walsh-Peelo - Miles

Amy Forsyth - Gertie

Kevin Chapman - Brady

🎬"CODA" filmindeki performansıyla "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünün sahibi olan Troy Kotsur, Akademi Ödülleri tarihinde Oscar kazanan ilk işitme engelli kişi olarak tarihe geçti.

🎬CODA FİLMİ NEREDE, NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

CODE filmi Amerika Birleşik Devletleri'nde Gloucester, Massachusetts'te çekildi ve ilk olarak 28 Ocak 2021 itibariyle izleyicilerle buluştu.