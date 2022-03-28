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BELFAST NEDİR? Belfast filminin konusu nedir? Oyuncuları kimler?

Belfast filmi, arama motoru Google'da filmseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Peki, Belfast nedir? Belfast filminin konusu nedir? Belfast filminde hangi oyuncular oynuyor? İşte Belfast filmine dair bilmeniz gerekenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2022 Pazartesi 16:46 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2022 Pazartesi 16:47
BELFAST NEDİR? Belfast filminin konusu nedir? Oyuncuları kimler?

Bu hafta Kenneth Branagh'ın yönettiği, 7 dalda Oscar'a aday gösterilen Belfast sinemaseverlerle buluşuyor. İşte merak edilen Belfeast...

Belfast konusu ne? Belfast ne anlatıyor?
Bu hafta biri yerli 6 film vizyona girecek.

Kenneth Branagh'ın yönettiği "Belfast" adlı filmin başrollerinde Jamie Dornan, Caitriona Balfe, Judi Dench ve Jude Hill oynuyor.

Hafızanın gücü hakkında neşeli bir hikayeyi anlatan siyah-beyaz film, 1960'ların sonlarında Kuzey İrlanda'da yaşanan bir hikayeyi işliyor.

7 dalda Oscar'a aday olan 2021 yapımı film, bu yıl 75'incisi düzenlenen İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödülleri'nde "Yılın En İyi İngiliz Filmi" ödülünü aldı.

Belfeast nerede?
Ulster İrlanda'nın Munster, Connacht, Leinster ve Ulster'den oluşan dört ilinden biridir. Genelde, Birleşik Krallık'a bağlı Kuzey İrlanda bölgesini tanımlamak için kullanılır.

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