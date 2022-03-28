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BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL - 28 Mart barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul'da baraj doluluk oranlarında, kurak geçen sonbaharın ardından büyük düşüşler yaşanmıştı. 2021 Nisan ayında yüzde 80.82'ye kadar çıkan doluluk oranları daha sonra yüzde 40'lı seviyelere kadar gerilemişti. İstanbul'da son dönemdeki yağmur ve yoğun kar yağışları, barajlara yaradı. Peki, 28 Mart 2022 itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları ne kadar oldu? İşte cevabı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2022 Pazartesi 10:00
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL - 28 Mart barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler

Son dönemlerde İstanbul'da yoğunlaşan kar yağışları, barajlarda bulunan su seviyesindeki artışı birlikte getirdi. 28 Mart Pazartesi 2022 İSKİ verilerine göre; İstanbul'un barajlarında ölçülen doluluk oranı yüzde 89.51 oldu.

İstanbul'un barajlarında şu anda doluluk oranı yüzde 89.51'e kadar çıktı. Son bir haftadaki artış yüzde 1.98 olarak kayıtlara geçti. 2021 yılının nisan ayında yüzde 80.82 olarak ölçülen doluluk oranları daha sonra hızla düşmeye başlamıştı. Geçtiğimiz kasım ayında yüzde 41.19'a gerileyen doluluk oranları daha sonra yükselişe geçmişti.

4 BARAJIMIZ TAMAMEN DOLU
İstanbul'daki barajlardan Alibey Barajı yüzde 79.68 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı ise yüzde 63.54 doluluk oranlarına sahip. İstanbul'un tamamen dolu barajları bugün yapılan ölçümlere göre Istrancalar, Kazandere, Elmalı ve Darlık oldu.

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