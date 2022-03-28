BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL - 28 Mart barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler

Son dönemlerde İstanbul'da yoğunlaşan kar yağışları, barajlarda bulunan su seviyesindeki artışı birlikte getirdi. 28 Mart Pazartesi 2022 İSKİ verilerine göre; İstanbul'un barajlarında ölçülen doluluk oranı yüzde 89.51 oldu.

İstanbul'un barajlarında şu anda doluluk oranı yüzde 89.51'e kadar çıktı. Son bir haftadaki artış yüzde 1.98 olarak kayıtlara geçti. 2021 yılının nisan ayında yüzde 80.82 olarak ölçülen doluluk oranları daha sonra hızla düşmeye başlamıştı. Geçtiğimiz kasım ayında yüzde 41.19'a gerileyen doluluk oranları daha sonra yükselişe geçmişti.





4 BARAJIMIZ TAMAMEN DOLU

İstanbul'daki barajlardan Alibey Barajı yüzde 79.68 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı ise yüzde 63.54 doluluk oranlarına sahip. İstanbul'un tamamen dolu barajları bugün yapılan ölçümlere göre Istrancalar, Kazandere, Elmalı ve Darlık oldu.