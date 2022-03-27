MSÜ SINAV SONUCU SORGULA | Milli Savunma Üniversitesi sınav sonucu ne zaman açıklanacak? 2022 ÖSYM MSÜ sınav sonucu açıklanma tarihi

MSÜ sınav sonucunun belli olacağı tarih, sınava giren binlerce aday tarafından merak ediliyor. Askeri eğitim görmeye hak kazanıp kazanamayacağını öğrenmek isteyen aday öğrenciler, sonuçların ne zaman açıklanacağını araştımaya devam ediyor. Peki, MSÜ sınav sonucu ne zaman açıklanacak, MSÜ sınav sonuçlarına nasıl bakılır? İşte, ÖSYM tarafından açıklanacak Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçlarına detaylar...

2022 MSÜ SINAV SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları 14 Nisan 2022 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak.

2022 MSÜ SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

ÖSYM, 2022-MSÜ SINAVI TEMEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARINI YAYIMLANDI

MSÜ sınavı 27 Mart Pazar günü itibariyle aday öğrenciler tarafından tamamlandı ve sınavın ardından ÖSYM açıklama yaparak merak edilen soru kitapçığının yüzde 10'unu yayınladı.

ÖSYM'den gelen açıklama şu şekilde:

"27 Mart 2022 tarihinde uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2022-MSÜ) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 27 Mart 2022 tarihinde saat 14.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

MSÜ ASKERİ ÖĞRENCİ ADAY BELİRLEME SINAVI 2022 SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI

2022 MSÜ SINAV SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

MSÜ sınavına giren adaylar, sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sitesi ve mobil uygulaması aracılığıyla öğrenebilir.

Sınava giren adaylara sonuçlar belge şeklinde gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmünde kabul edilmektedir.

MSÜ SINAV SONUCU NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

MSÜ sınavına giren adaylar, sınavda kendilerine yönetliten soruların cevaplarını, optik okumaya elverişli şekilde cevap kağıtlarına işaretlemekle mükelleftir. Cevap kağıtları ise bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.

Cevaplar her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacak; alt testlerin her biri için standart puan hesaplanacaktır. Adayların testlere verdiği doğru ve yanlış cevap sayısı verilecek, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkartılacak ve adayların sınavdan aldığı ham puan ortaya çıkartılacaktır.

Tüm adayların ilgili sınavdan aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması hesaplandıktan sonra ham puan ve derslerin ağırlık katsayıları ile birlikte adayların puanları hesaplanacaktır.

MSÜ SINAV PUANI HESAPLAMADA KATSAYILAR NASIL BELİRLENDİ?

Milli Savunma Üniversitesi sınavlarında adayların sayısal, eşit ağırlık, sözel ve genel puanları ölçülecek.

ÖSYM tarafından açıklanan ağırlık katsayılarına göre sayısal alanda puan hesaplanırken Türkçe %25, Temel Matematik %35, Fen Bilimleri % 30, Sosyal Bilimler %10 etkili olacak.

Eşit ağırlık bölümünde puan hesaplanırken Türkçe %35, Temel Matematik %35, Fen Bilimleri %10, Sosyal Bilimler ise % 20 etkili olacak.