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SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 26 Mart Survivor eleme adayı belli oldu!

Survivor All Star 2022'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Yarışmanın 26 Mart Cumatesi günü yayınlanan yeni bölümününde dokunulmazlık oyunu oynandı. Ünlüler ve gönüllüler takımları eleme adayı çıkarmamak için kıyasıya mücadele verdi. Arama motorlarında Survivor izle, Survivor 26 Mart, Survivor All Star dokunulmazlık oyunu izle gibi ifadeler yer aldı. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor 26 Mart dokunulmazlık oyununun galibi kim oldu? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2022 Pazar 00:30
SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 26 Mart Survivor eleme adayı belli oldu!

Survivor'da heyecan devam ediyor. 26 Mart Cumartesi günü yayınlanan yeni bölümde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Ünlüler ve Gönüllüler takımı ödülü kazanmak için kıyasıya rekabet etti.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 26 MART
Survivor All Star'da yayınlanan yeni bölümde yarışmacılar takımlarına dokunulmazlığı kazandırmak için parkurda ellerinden gelen mücadeleyi gösterdi. Ünlüler takımı hem erkekler hem de kadınlar da sürklase ettiği oyunu 2-0 kazanarak dokunulmazlığın sahibi oldu.

SURVIVOR ELEME ADAYI HİKMET OLDU!
Ünlüler takımının dokunulmazlığı kazanmasının ardından gönüllüler takımı ada konseyine gitti. Yapılan oylamada en yüksek oyu alan Hikmet haftanın ikinci eleme adayı oldu. İlk eleme konseyinde aday olan isim yine Gönüllüler takımından Evrim olmuştu.



ELİF YARIŞMAYI BIRAKTI!
Sağlık ve mental sorunlar yaşayan ünlüller takımı yarışmacılarından Elif yarışmayı bıraktı. Bu gelişme sonrası Survivor'da bu hafta eleme olmayacak. Birleşme partisine mevcut takımlarla gidilecek.

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