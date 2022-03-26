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2022 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? | Ramazan ayı hangi güne denk geliyor, ilk sahur ve ilk oruç ne zaman?

Ramazan ayına sayılı günler kala, Müslümanlar oruç ibadetini yerine getirmek ve Ramazan ayını idrak etmek için hazırlıklarını sürdürüyor. İslam alemi için oldukça önemli bir yeri olan Ramazan ayının ne zaman başladığı, hangi güne denk geldiği ve ilk sahura ne zaman kalkılacağı ise merak edilenler içinde yer alıyor. İşte 2022 Ramazan ayı başlangıç tarihi ve ilk sahura dair merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2022 Cumartesi 10:49
2022 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? | Ramazan ayı hangi güne denk geliyor, ilk sahur ve ilk oruç ne zaman?

Ramazan ayı Müslümanlar için son derece önemli bir ay olduğundan; oruç ibadetini yerine getirmek isteyenler ilk orucun ne zaman tutulacağını araştırmaya başladı. 2022 Ramazan ayı ilk sahur ne zaman, Ramazan ayı hangi gün başlayacak? İşte detaylar!

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Ramazan ayına sayılı günler kala, Ramazan ayını idrak etmek ve oruç tutmak isteyen vatandaşlar için ilk sahur 1 Nisan gecesi yapılacak ve 2022 Ramazan ayı 2 Nisan Cumartesi tarihinde başlayacak, böylece 2 Nisan Cumartesi günü ilk oruç tutulmuş olacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı Arifesi - 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün - 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün - 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün - 4 Mayıs 2022 Çarşamba

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