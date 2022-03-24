AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA ve SINAV TARİHİ | Açıköğretim Fakültesi sınav giriş yerleri açıklandı mı?

"AÖF giriş belgesi nasıl alınır, AÖF bahar dönemi vize sınavı ne zaman?" soruları gündemde yerini aldı, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde kaydı olan birçok öğrenci sınava dair detayları merak etmeye başladı. 2-3 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek AÖF vize sınavlarına dair detaylar haberimizde...

📆AÖF SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN? SINAV ONLINE MI OLACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavları 2-3 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek ve sınav, belirlenen sınav merkezlerinde uygulanacak. Sınıf ortamında gerçekleştirilecek sınava girişte cep telefonu ve diğer elektronik cihazlar alınmayacak.

🔍AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

📋AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI, NASIL ALINIR?

AÖF sınav giriş belgesi henüz yayımlanmadı. Bir önceki sınavlar göz önünde bulundurulduğunda ise AÖF sınav yerlerinin Mart ayının son haftasında açıklanması beklendiği ifade edildi.

Sınav giriş belgeleri yayımlanmasının ardından, resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyuru yapılacak ve sınava girecek adaylar, sınav yerlerini internet üzerinden sorgulayabilecek.