Haberler Haberler 2022 PİDE FİYATLARI | Ramazan Pidesi ne kadar, kaç TL? Sade, susamlı, yumurtalı pide fiyatları

2022 PİDE FİYATLARI | Ramazan Pidesi ne kadar, kaç TL? Sade, susamlı, yumurtalı pide fiyatları

Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte, pide fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak Ramazan ayında iftar sofralarının vazgeçilmezi olan pidenin kaç TL'den satılacağı ise merak edilenler arasında yerini aldı. Peki, bu sene pide ne kadar? 2022 Ramazan ayı sade, yumurtalı, susamlı pide fiyatları haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2022 Perşembe 12:00 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2022 Perşembe 12:00
2022 PİDE FİYATLARI | Ramazan Pidesi ne kadar, kaç TL? Sade, susamlı, yumurtalı pide fiyatları

İftar sofralarının olmazsa olmazı Ramazan pidesinin satış fiyatı gündemde yerini aldı. Susamlı, yumurtalı, sade çeşitleri ile Ramazan ayının en sevilen lezzetlerinden biri olan Ramazan pidesinin ne kadar olduğu sorgulanmaya başladı. İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Konya ve ülkemizin 81 ilinde satışı başlanacak Ramazan pidesinin güncel fiyatları haberimizde...

📌2022 RAMAZAN PİDESİ SATIŞ FİYATLARI

"Pide ne kadar, Ramazan pidesi kaç TL?" sorularının cevabını merak eden vatandaşlar için İstanbul Fırıncılar Odası'ndan gelen açıklamanın ardından pide fiyatlarında son durum belli oldu.

👉Sade Ramazan pidesi (330 gram) - 6 TL

👉Sade Ramazan pidesi (415 gram) - 7,5 lira.

👉Yumurtalı Susamlı Ramazan Pidesi (330 gram) - 7,5 TL

👉Yumurtalı Susamlı Ramazan Pidesi (415 gram) - 9 TL

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