HURMANIN BİLİNMEYEN FAYDALARI | Hurmanın faydaları nedir, oruç neden hurma ile açılır? Bir adet hurma kaç kalori?

Hurmanın faydaları birçok vatandaş tarafından araştırılmaya devam ediyor. İftar sofralarının olmazsa olmazı olarak kabul edilen hurma; tropikal iklimlerde ve çöl bölgelerinde yetişir. Ülkemizde ise Akdeniz ikliminin olduğu bölgelerde ve Batı Anadolu, Güney Anadolu'da da hurma yetiştirilmektedir. Kan şekerini düzenleyen, zayıflamaya yardımcı olan, tokluk hissi veren hurmanın saymakla bitmeyen faydaları ve orucun neden hurmayla açıldığına dair merak edilenler haberimizde...

HURMANIN FAYDALARI NEDİR?

👉Hurma vücudu temizler ve kalp sağlığının korunmasına yardımcı olur. Hafızayı güçlendirici bir etkisi de olan hurma, tansiyona ve diyabete karşı da koruyucu rol oynamaktadır.

👉İçerdiği yüksek lif sayesinde, hurma tüketen kişilerin kanser hastalıklarına yakalanma riski daha düşüktür. Tüm bunların yanı sıra, hurma tüketimi kalp hastalıklarından, kolon, rahim ve göğüs kanserlerinden de korumaktadır.

👉Hurma, içeriğindeki kalsiyum ve fosfat sayesinde iskelet oluşumda ve vücudun kemik yapısının dengelenme noktasında oldukça önemli yer tutmaktadır. Ayrıca, bilim insanları hurmanın stres ve gerginliği giderici bir etkisinin olduğunun da altını çizmektedir.

👉A vitamini yönünden de son derece zengin olan hurma, tüketildiğine Retinal'e dönüşen karoten içerdiğinden; beyin hücrelerinde meydana gelen hasarların giderilmesinde ve yaşlılığa bağlı diğer hastalıklara yakalanma riskini aktif rol oynamaktadır.

👉Bağışıklık sistemini güçlendiren, tokluk hissi veren; kan şekerini düzenlenmesi sebebi ile tatlı krizlerinin vazgeçilmezi olan hurma göz, kalp ve beyin sağlığı için öncelikli tercihler arasında yer alıyor.

ORUÇ NEDEN HURMA İLE AÇILIR?

Hurma, birçok faydasının yanı sıra enerji vermesiyle bilinir ve birçok kişi için tarafından iftar sofralarının öncelikli lezzetlerindendir. Oruçlu kişi, yaşadığı halsizliği ilk olarak kan şekerini düzene sokarak geride bırakabilir. Bu nedenle, iftarda orucu hurmayla açmak sağlık için oldukça önemlidir. Orucun hurma ile açılması kan şekerinizin daha dengeli yükselmesini sağlayarak ilk aşamada tokluk hissi verecektir.

BİR ADET HURMA KAÇ KALORİ? HURMANIN BESİN DEĞERİ...

👉1 adet hurma ortalama 9,8 gram karbonhidrat içerir.

👉1 adet hurma ortalama 0,3 gram protein içerir.

👉1 adet hurma ortalama 0,1 gram yağ içerir.

👉1 adet hurma ortalama 42,2 kcal kaloridir.