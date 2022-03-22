BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL - 22 Mart barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler

İstanbul'un barajlarında şu anda doluluk oranı yüzde 88.12'ye kadar çıktı. Son bir haftadaki artış yüzde 3.61 olarak kayıtlara geçti. İSKİ verilerine göre İstanbul'da bugün ölçülen doluluk seviyesi son bir yılın en yüksek değeri olarak kayıtlara geçti. 2021 yılının nisan ayında yüzde 80.82 olarak ölçülen doluluk oranları daha sonra hızla düşmeye başlamıştı. Geçtiğimiz kasım ayında yüzde 41.19'a gerileyen doluluk oranları daha sonra yükselişe geçmişti.

9 BARAJDA DOLULUK ORANI YÜZDE 80'NİN ÜZERİNDE

İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan 9'unda doluluk oranı yüzde 80'in üzerine çıktı. Alibey Barajı yüzde 81.09 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı ise yüzde 61.77 doluluk oranlarına sahip. İstanbul'un tamamen dolu barajları bugün yapılan ölçümlere göre Istrancalar ve Kazandere oldu. Darlık barajında doluluk oranı yüzde 97.47, Pabuçdere'de ise doluluk oranı yüzde 95.93 olarak kayıtlara geçti.