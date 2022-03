AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçlarına nasıl bakılır?

AÖL sınav sonuçları için binlerce öğrencinin gözü kulağı Milli Eğitim Bakanlığına çevrildi. Mart ayının ilk günü başlayan sınavların itiraz süreci 15 Mart'ta sona erdi. Bakanlık sınavın uygulanmasına veya sorulara yönelik itirazları değerlendirdi. Hatalı, yanlış vb. soru çıkması durumunda o sorular değerlendirme dışı bırakılarak, adayların puanları tekrar hesaplanacak. Açıktan aldıkları eğitim ile beraber lise diploması almayı hedefleyen adaylar ise derslerden geçer not alıp almadıklarını merak ediyorlar. Sınavlarda her doğru cevabın puan olarak karşılığı 5 (beş) olarak belirlendi. Yanlış verilen cevaplar doğru yanıtları etkilemeyecek. Sınav sonuç ekranında ise öğrencilerin sadece sınavlardan aldıkları not bilgisi paylaşılacak. Peki AÖL sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte 2021-2022 AÖL 2. dönem sınav sonucu sorgulama sayfası...

AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınav sonuçlarını henüz açıklamadı. Bakanlık tarafından sınav sonuçlarının duyurulacağı net bir tarih yok. Ancak geçtiğimiz yıl sınav sonuçları 10 gün içerisinde öğrencilere duyurulmuştu. Bu yıl MEB sınavın uygulanmasına ilişkin itirazları 15 Mart tarihine kadar kabul etti. Dolayısıyla sınav değerlendirme işlemleri biraz gecikmeli başladı. Sınav sonuçlarının bugün veya yarın erişime açılmış olması bekleniyor.

SINAV SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?



Milli Eğitim Bakanlığı AÖL sınav sonuçları, Açık Öğretim Kurumları (AÖK) Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden adayların erişimine açılacak. Sınav sonuçlarının duyurulması ile birlikte adaylar Güvenlik Kodu, T.C. kimlik numarası veya öğrenci numarası ile şifresiyle beraber sınav sonuçlarını görüntüleyebilecek. Dileyen adaylar ise e-Devlet giriş seçeneğini kullanabilirler.

2021-2022 AÖL MEZUNİYET ŞARLARI BELLİ OLDU!

18 yaş altı için Öğrenim görülen dönemin 8 veya üzeri olunması

18 yaş ve üstü için Öğrenim görülen dönemin 4 veya üzeri olması

Derslerden toplam kazanılan kredinin en az 170 ve üzeri olunması

Ortak derslerde başarılı olunması (Türk Dili ve Edebiyatı)

Açık Liselerde en az bir dönem sınava katılmış olması