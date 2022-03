DOWN SENDROMU FARKINDALIK GÜNÜ MESAJLARI - 2022 en güzel Down Sendromu Farkındalık Günü resimli, kısa ve uzun mesajlar

Birlemiş Milletler, Down Sendromlu bireylerde 21. kromozomun 3 tane olması sebebiyle 21 Mart tarihini Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü günü olarak ilan etti. Peki, Down Sendromu nedir? Down Sendromu ile ilgili bilgiler ve En güzel, uzun, kısa ve resimli Down Sendromu sözleri ve mesajları haberimizde...

DOWN SENDROMU NEDİR?

Down sendromu, genetik bir farklılık, bir kromozom anomalisidir. En basit anlatımı ile sıradan bir insan vücudunda bulunan kromozom sayısı 46 iken Down sendromlu bireylerde bu sayı üç adet 21. kromozom olması nedeniyle 47 olmaktadır. Down sendromu tedavi edilmesi gereken bir hastalık değil, genetik bir farklılıktır. Hücre bölünmesi sırasında yanlış bölünme sonucu 21. kromozom çiftinde fazladan bir kromozom yer alması ile meydana gelir. Down sendromuna sebep olduğu bilinen tek etmen hamilelik yaşıdır, 35 yaşüstü hamileliklerde risk artar. Ancak genel olarak genç kadınlar daha fazla bebek sahibi olduğundan Down sendromlu çocukların %75-80'i genç annelerin bebekleridir. Ülke, milliyet, sosyo-ekonomik statü farkı yoktur. Ortalama her 800 doğumda bir görülür. Tüm dünyada 6 milyon civarında Down sendromlu birey yaşamaktadır. Türkiye'de tam bir veri yok ama yaklaşık 70.000 Down sendromlu kişi olduğu tahmin ediliyor. Hafif veya orta seviye zihinsel ve fiziksel gelişim geriliğine sebep olur.

47 KROMOZOM NASIL OLUR?

İnsan vücudunu oluşturan kromozomların 23 tanesi anneden, 23 tanesi ise babadan gelmektedir. Down sendromunda 21. kromozom 2 değil 3 adet olmaktadır (Bu sebepten dolayı Down sendromu Trisomy 21 diye de bilinmektedir). Bunun sonucu olarak toplam kromozom sayısı 46 değil 47 olmaktadır.

DOWN SENDROMU FARKINDALIK GÜNÜ MESAJLARI

- Dünya farklılıklarla güzel. Down Sendromu Farkındalık Günü kutlu olsun.

- Evet bizler farklıyız. Ama sizin düşündüğünüz gibi değil. Farklıyız çünkü yargılamayız. Farklıyız çünkü içimizde kötülük yoktur. Bu yüzden ben down sendromumla gurur duyuyorum.

- Benim sevgim dünyaya yeter. Farklıyım. Farkında mısın?

- Gerçek dostlar kromozom saymaz. Çünkü down sendromu 1 eksiklik değil +1 fazlalıktır.

- Benzerliklerimizin farkında mısın?

- Sıradan olmak ile muhteşem olmak arasındaki fark sadece küçük fazladan bir kromozom.

- Down Sendromlu çocukların insani değerleri yüksektir, yalan nedir bilmezler, yürekleri sevgi doludur ve sevgileri karşılıksızdır.

- Down sendromu bir hastalık değildir. Size bulaşmaz. Korkmayın

- Sizlerden biriyim. Dost canlısıyım, eğlenmeyi severim, birazcık inatçıyım.

- Tıpkı sizin gibiyiz +1 farkla...

EN GÜZEL RESİMLİ DOWN SENDROMLU MESAJLARI